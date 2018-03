Diskussion wegen Lebensmitteln: Die Grünen legen sich bei Neujahrsempfang mit Bauern an

Mit gesunder Ernährung und frischem Schwung wollten die Grünen Westerwald beim Neujahrsempfang im Stadthaus Selters ins neue Jahr starten. Beides funktionierte: Es gab erstens Proben von Bio-Wein und -Sekt sowie von Bio-Brot und den dazu passenden Aufstrichen. Und zweitens kam mit und nach mehreren Vorträgen Schwung in die Diskussion, weil zum Teil Welten aufeinanderprallten: die der Grünen und die des Bauernverbandes.

Ministerin Ulrike Höfken (4. von links) probierte beim Neujahrsempfang der Westerwälder Grünen gemeinsam mit Parteifreunden und Referenten die angebotenen biologischen Getränke und Lebensmittel. Foto: Markus Müller

Grünen-Sprecherin Ina von Dreusche steckte zu Beginn das Thema ab: 2018 soll es bei den Grünen schwerpunktmäßig um gesunde Ernährung und damit natürlich auch um eine gesunde Produktion von Nahrungsmitteln und eine biologische Landwirtschaft unter Beachtung des Natur- und Umweltschutzes gehen. Dazu wollen die Westerwälder Grünen im Jahresverlauf noch weitere Veranstaltungen anbieten. Alexander Kouril (Grünejugend) erläuterte aus Sicht der Partei staatliche Biosiegel und die der Verbände. Zudem sagte er, dass die Landwirtschaft mit einem Anteil von 45 Prozent die Nummer eins der Feinstaubquelle sei. Eckard Egenolf aus Hadamar-Faulbach, einer der Bio-Landwirtschaftspioniere in der Region, schilderte die Entwicklung seines kleinen Bauernhofes zum Biobetrieb, der jetzt schon Jahrzehnte besteht. Selbstkritisch stellte er aber auch die Frage: „Was essen eigentlich die Grünen?“ Da nämlich auch viele Nicht-Grüne Bioprodukte kauften, stünden ja gar nicht für die Grünen genügend Bio-Produkte zur Verfügung.

Vor allem Klima- und Artenschutz stellte Ulrike Höfken, Ministerin für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten in Rheinland-Pfalz, in den Mittelpunkt ihres Vortrags. Dabei sprach sie immer wieder die Rolle der Landwirtschaft an und forderte auch, dass genügend finanzielle Mittel für eine bäuerliche Landwirtschaft da sein müssen. Als Beispiel nannte sie den Öko-Aktionsplan, der für einen viel höheren Anteil von regionalen und ökologischen Lebensmitteln und gleichzeitig eine weiterhin schöne Landschaft sorgen soll. Aber auch Gülle und Glyphosat waren ihre Themen. Damit eckte sie beim zum Gespräch eingeladenen Geschäftsführer des Bauernverbandes Westerwald, Markus Mille an, der der Ministerin beim Thema Glyphosat sogar falsche Aussagen vorwarf. Auch gegen pauschale Angriffe aus dem etwa 35 Leuten großen Teilnehmerkreis am Neujahrsempfang in Sachen Gülle und allgemein gegen den Bauernverband wehrte sich Mille vehement. So könne ja auch bei noch so gutem Willen die Region kaum mit regional erzeugtem Fleisch versorgt werden, wie das Beispiel Schweine zeige: 1000 Westerwälder Schweinen steht der Bedarf von 60.000 entgegen.

Damit die Grünen einen Einblick in konventionell wie auch biologisch wirtschaftende Landwirtschaftsbetriebe im Westerwald bekommen, lud Mille sie zu einer kleinen Rundtour. Diesen Vorschlag nahmen diese gerne an.

Von unserem Redaktionsleiter Markus Müller