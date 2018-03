Dernbach stellt die Gemeinde nun auf den Kopf

Welche Zukunft hat das Leben im Dorf? Diese Frage stellt sich derzeit auch die Ortsgemeinde Dernbach und hat unter ihrem Ortsbürgermeister Andreas Quirmbach wie viele andere Kommunen im Westerwald den Prozess der „Dorfmoderation“ begonnen. Ziel der Gemeinde ist es, Dernbach als lebenswerten Wohnort zu erhalten, in dem sich die Menschen aller Generationen wohlfühlen. Wie bleibt Dernbach zukunftsfähig – über diese Frage hat unsere Zeitung mit Ortschef Quirmbach gesprochen.

Dernbach hat als eines der wenigen Dörfer im Westerwald noch einen florierenden Tante-Emma-Laden, ein Kaffeehaus, eine Bäckerei und eine Metzgerei sowie Gastwirtschaften und zahlreiche Gewerbetreibende. Doch die Gemeinde muss etwas tun, um zukunftsfähig zu bleiben und dem zunehmenden Rückzug des Einzelhandels die Stirn zu bieten.

Foto: Nitz Fotografie

Welches Ziel verfolgt Dernbach mit der Dorfmoderation?

Wir wollen mit unseren Bürgern die Zukunft unseres schönen und lebenswerten Ortes weiter voranbringen. Wir möchten, dass sich die Bürger hier wohlfühlen. Die anspruchsvollen Zukunftsaufgaben wollen wir gemeinsam mit dem ganzen Dorf lösen und dazu neue Ideen entwickeln.

Wie ist die Resonanz in der Bevölkerung?

Die Auftaktveranstaltung und auch der Dorfrundgang waren gut besucht. An der Auftaktveranstaltung nahmen gut 60 interessierte Bürger teil, am Dorfrundgang etwa 35. Wir haben die beiden Arbeitskreise „Ortsbild und Verkehr“ sowie „Miteinander“ gebildet, die inzwischen ihre Arbeit aufgenommen haben. Das Planungsbüro Stadt-Land-plus aus Boppard-Buchholz begleitet die Dorfmoderation, die auf etwa ein halbes Jahr ausgelegt ist. Wir freuen uns über jeden Bürger, der sich einbringt.

Haben Sie schon ein Entwicklungskonzept in der Schublade?

Nein, der Prozess der Dorfmoderation ist ergebnisoffen, es gibt kein vorgegebenes Konzept. Alle Themen werden in den Arbeitskreissitzungen besprochen und diskutiert. Mir ist es sehr wichtig, dass an diesem Prozess möglichst viele Dernbacher beteiligt sind.

Wo liegen die Stärken von Dernbach?

Die Potenziale liegen in der zentralen Lage und der sehr guten Infrastruktur im Dorf durch die Bildungseinrichtungen Kindertagesstätte, Grundschule und Gymnasium. Auch die Verkehrsanbindung an wichtige Hauptverkehrsadern wie Autobahnen, Bundesstraßen, Eisenbahn und den öffentlichen Personennahverkehr ist optimal. Unser Plus liegt zudem in der guten Gesundheitsversorgung und in Einrichtungen für Senioren. Wir haben zudem einen hohen Bekanntheitsgrad durch das Kloster mit den Dernbacher Schwestern und ihre Einrichtungen. Der Ort hat ein großes Wachstumspotenzial in wohnlicher und gewerblicher Hinsicht. Wir haben viel Natur rings um Dernbach, auch mit dem angrenzenden großen Waldgebiet des Naturparks Nassau.

Wo liegen die Schwächen, und was gibt es hier zu tun?

Durch das sehr hohe Angebot von Arbeitsplätzen – in Dernbach gibt es mehr als 1950 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze – haben wir ein großes Problem mit dem Verkehr und den Begleiterscheinungen wie fehlende Parkplätze und ein hohes Verkehrsaufkommen in den Zufahrtsstraßen. Darüber hinaus hat sich der Einzelhandel leider stark zurückgezogen. Dies sind Aufgaben, die zu lösen sind. Von der Dorfmoderation erhoffe ich mir, dass das Bewusstsein für diese Problematik geschärft wird und praktikable Lösungen gefunden werden. Vor allem ist es wichtig, dass die Geschäfte, Betriebe und Einrichtungen von allen Dernbachern genutzt werden, damit diese Betriebe im Ort eine wirtschaftliche Zukunft haben und erhalten bleiben.

Dernbach hat wie andere Kommunen mit Leerstand zu kämpfen: Apotheke, Banken, Drogerie und viele Einzelhandelsgeschäfte haben in den vergangenen Jahren geschlossen. Was kann die Gemeinde dagegen tun?

Durch die zentrale Lage von Dernbach, nur zwei Kilometer von Wirges und vier Kilometer von Montabaur und den dortigen großen Einkaufszentren entfernt, ist es für kleine Geschäfte natürlich sehr schwer, wirtschaftlich zu arbeiten. Das haben die Bilanzzahlen der Gewerbetreibenden und Dienstleister, die Dernbach verlassen haben, deutlich gezeigt.

Auf der anderen Seite ist Dernbach einer der wenigen Orte mit einem Tante-Emma-Laden, mit Metzgerei, Bäckerei, Kaffeehaus und Gastwirtschaften. Was tut die Gemeinde, um das zu erhalten?

Wir sind sehr froh und unterstützen nach den uns gegebenen Möglichkeiten, dass alle Geschäfte, Einrichtungen, Gaststätten und Handwerksbetriebe in Dernbach erhalten bleiben und auch neue geschaffen werden. Für alle Gewerbetreibenden hat die Gemeinde immer ein offenes Ohr. Es wird bei vielen Gelegenheiten immer wieder öffentlich darum geworben, die Dernbacher Geschäftswelt zu unterstützen und im eigenen Ort einzukaufen.

Kann Dernbach von anderen Gemeinden wie beispielsweise Staudt, die den Prozess der Dorferneuerung bereits erfolgreich abgeschlossen haben, Lösungskonzepte übernehmen?

Inwieweit Maßnahmen, die andere Gemeinden nach einer Dorfmoderation ergriffen haben, auch für Dernbach greifen, wird sich erst nach Abschluss der Dorfmoderation zeigen, da ja dann die Probleme und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet worden sind. Darauf bin ich sehr gespannt. Wir werden die entsprechenden Schlüsse ziehen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Ich glaube aber nicht, dass man Gemeinden vergleichen kann. Jede Kommune ist individuell und hat ihre eigenen Probleme. Ein Patentrezept für alle Gemeinden gibt es nicht, auch wenn sich vielleicht die eine oder andere Maßnahme ähnelt. Ob wir etwa wie Siershahn ein Mehr-Generationen-Wohnprojekt anstoßen, wird sich zeigen. Wenn ein solcher Bedarf besteht, wird nach Lösungen gesucht.

Die Fragen stellte Stephanie Kühr