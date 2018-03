Der schwierige Weg nach Hause: Etliche Pendler stecken wegen Sturmtief "Friederike" fest

Nichts geht mehr auf den Bahngleisen zwischen Köln und Frankfurt: Infolge des Sturmtiefs „Friederike“ saßen am Donnerstagnachmittag zahlreiche Berufspendler aus dem Westerwald fest. Der Schnellbahnverkehr zu den Bahnhöfen in Montabaur und Limburg wurde im Tagesverlauf komplett eingestellt, und die Deutsche Bahn wagte auch keine Prognose, wann die Strecke wieder genutzt werden kann.

Ursache waren blockierte Gleise in Nordrhein-Westfalen, die den Bahnverkehr in dem benachbarten Bundesland lahmlegten. Das Problem für die Pendler nach Hessen: Wenn der Hauptbahnhof in Köln nicht mehr angefahren werden kann, verkehren auch zwischen Frankfurt und Montabaur keine Züge mehr. Bei Redaktionsschluss konnte die Bahn noch nicht sicher sagen, ob am Freitagmorgen wieder ein fahrplanmäßiger Verkehr möglich ist.

Nicht nur bei einem Geschäftsmann mit Rollkoffer, der sich in der düsteren Passage am Montabaurer ICE-Bahnhof vor dem kalten Wind schützte, machte sich am Nachmittag Ratlosigkeit breit: „Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht“, meinte der Gestrandete, der von Geschäftskollegen in Montabaur abgesetzt wurde und eigentlich nach Amberg in Bayern weiterwollte. Eine Schicksalsgemeinschaft aus drei Passagieren hatte sich derweil im Reisezentrum kundig gemacht – und Taxigutscheine mitbekommen. Der Pendlerparkplatz auf der Nordseite des Bahnhofs war so voll wie sonst auch – offenbar waren viele Westerwälder am Morgen wie üblich in den Zug gestiegen, um zu ihrer Arbeitsstelle zu fahren. Wie sie zurückkommen und vor allem wann – das war am frühen Abend völlig offen. Die Bahn empfahl den Betroffenen, auf Nahverkehrszüge auszuweichen, sofern diese nicht betroffen sind.

Selbst Toilettenbesuche konnten gefährlich werden. Foto: Roeder-Moldenhauer

Denn auch im Westerwald wütete der Sturm. Die Feuerwehren zählten rund 130 Einsätze im Kreisgebiet, die meisten aufgrund umgefallener Bäume. „Der gesamte Kreis war in starkem Maße von dem Sturmtief, das sich im Tagesverlauf zum Orkantief entwickelte, betroffen“, zog Kreisfeuerwehrinspekteur Axel Simonis auf WZ-Anfrage Bilanz. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise niemand. Es kam im gesamten Kreisgebiet aber zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen. Einige Strecken mussten für Stunden voll gesperrt werden.

Von dem Unwetter betroffen waren alle zehn Westerwälder Verbandsgemeinden, wobei der Schwerpunkt des Orkans im oberen Westerwald, insbesondere in den Verbandsgemeinden Westerburg und Rennerod lag, so Simonis. Gut drei Viertel aller Feuerwehren seien im Einsatz gewesen. Vor Ort waren dabei rund 500 Wehrleute, betonte der Kreisfeuerwehrinspekteur. Auch Straßenmeistereien und Forstämter hatten im Kreis alle Hände voll zu tun, um die Straßen zu räumen.

Bei den Sturmschäden handelte es sich vorwiegend um umgestürzte Bäume, die zu Verkehrsbehinderungen auf Westerwälder Straßen führten. Im Bereich der Verbandsgemeinden Selters und Hachenburg kam es am Nachmittag vereinzelt zu Stromausfällen, weil Bäume auf Trafostationen stürzten. Zahlreiche Pkw-Fahrer steckten mit ihrem Auto auf den Straßen fest und mussten von den Feuerwehren befreit werden, weil sie von quer liegenden Bäumen vor und hinter ihrem Wagen an der Weiterfahrt gehindert wurden. Bei der Polizeiinspektion Westerburg gingen binnen eineinhalb Stunden 78 Notrufe ein. Die Dienststelle registrierte in dieser Zeit 30 Gefahrenstellen. Vorrangig betroffen war die B 255, die wegen umgestürzter und über die Fahrbahn hängender Bäume zwischen dem Hahner Stock und Rothenbach für gut zwei Stunden voll gesperrt werden musste. Auch zwischen Dreisbach und Stockum-Püschen, im Bereich Hellenhahn-Schellenberg und Rennerod sowie zwischen Berzhahn und Willmenrod, Stahlhofen a.W. und Winnen und vielen Strecken mehr kam es zu Beeinträchtigungen. Die Polizeiinspektion Hachenburg meldete allein bis zum frühen Nachmittag 20 Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume sowie zwei kleinere Verkehrsunfälle. Zu kurzfristigen Straßensperrungen kam es hier im Bereich Kirburg und Waldmühlen. Hier wurde ein Waldgebiet komplett gesperrt. Stark betroffen sei auch der Raum Kroppach gewesen, so die Polizei.

Umgefallene Bäume blockierten mehrere Straßen, unter anderem die B 414 bei Kirburg. Foto: Röder-Moldenhauer

Die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen meldete zwei durch den Sturm abgedeckte Dächer in Caan und Deesen. Im Bereich der Polizeiinspektion Montabaur kam es ebenfalls zu massiven Verkehrsbehinderungen. Darüber hinaus ereigneten sich drei Verkehrsunfälle durch herabfallende Äste. Die Strecke zwischen Alsbach und Höhr-Grenzhausen musste zeitweise voll gesperrt werden, ebenso die Gelbachtalstrecke sowie die Strecke zwischen Niederahr und Ötzingen und zwischen Leuterod und Hosten. Und auch auf dem Wochenmarkt in Montabaur schlossen einige Händler ihre Stände früher, um ihre Waren in Sicherheit zu bringen – sie wollten kein unnötiges Risiko eingehen.

Von Stephanie Kühr und Thorsten Ferdinand