Der Müll ist oft auf langen Pfaden unterwegs

„Siehst du dort den orangenen Held der Entsorgung, der die schweren Container vom Hof an den Straßenrand schiebt...“, heißt es in einem Lied von Sven Regener. Wie viel Logistik, wirtschaftliches Kalkül, Verfahrenstechnik und umweltpolitische Erwägungen den Müll vom Straßenrand bis zur Deponie begleiten, das berichtete der Abfallberater Karl Wilbois vom WAB, (Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb).

Karl Wilbois (WAB) nahm den Müll unter die Lupe. Foto: Röder-Moldenhauer

Dabei landet nur ein Prozent des Mülls tatsächlich zur Endlagerung auf Deponien, erklärte Wilbois den Zuhörern im Haus des Gastes in Limbach, die zur Vortragsreihe „Heimat unter der Lupe“ des Kultur- und Verkehrsvereins (KuV) gekommen waren. Die Verwertungsquote beträgt 99 Prozent. Ohne das Abfall-ABC von Altöl über Kadaver bis Zahnbürste einzeln zu buchstabieren, zeigte Wilbois systematisch von den gesetzlichen Grundlagen bis zur Gebührenordnung, wie die Abfallwirtschaft aufgebaut ist. Ein Hauptaugenmerk galt den Gebieten Vermeidung, Sammlung und Entsorgung unseres Abfalls. „Abfallvermeidung widerspricht dem Wachstumsgedanken der Wirtschaft“, merkte Wilbois kritisch an. Dabei zeigte er Wege zur Müllvermeidung wie Re- und Upcycling sowie Verpackungsvermeidung auf. Der WAB bietet einen „Ich verschenke Markt“ auf seiner Internetseite an. Dennoch fällt viel Müll an. Mehr als drei Millionen Behälterentleerungen pro Jahr, ebenso viele gelbe Säcke und zusätzlich 30.000 Container stemmen die Helden der Entsorgung im Westerwaldkreis. 110 Mitarbeiter sind in Fuhrpark und Deponie an 257 Tagen im Einsatz. Wilbois unterschied zwischen Holsystemen wie Regel- und Auftragsabholung und Bringsystemen wie Sammelstellen und Deponien.

Er gab auch praktische Ratschläge zum Befüllen der Tonnen. Kompostierbare Biomüllbeutel aus abbaubarem Kunststoff oder Stärke sind für das Vergärungssystem im WW-Kreis nicht geeignet, daher soll der Biomüll in Zeitungspapier eingewickelt werden. Giftiger Pflanzenabfall wie Herkulesstaude oder Jakobskreuzkraut gehört ebenfalls nicht in die Biotonne. Fragen gab es auch zum Dualen System (DSD), dem Grünen Punkt und dem Gelben Sack. Der Grüne Punkt spiele keine Rolle mehr, da verschiedene Firmen in das System involviert seien. Wer seinen Wertstoffschrott über die WAB entsorgen lässt, hilft hingegen, Müllgebühren zu senken. Denn die werden steigen, verriet Wilbois.

Hochtechnisch und spannend war dann noch ein Film über die MBS-Anlage Westerwald. Hier wird der Müll mit verfahrenstechnischen Anlagen getrocknet, zerkleinert und mit Hilfe von Sieben, Windabscheidern, Magnet- und Wirbelstromanlagen getrennt und in stabile, verwertbare Komponenten zerlegt. Nachdenklich gingen die Zuhörer nach Hause, weil es auch nach Weihnachten „... immer wieder was wegzuschmeißen gibt“.

Von unserem Mitarbeiter Matthias Budde