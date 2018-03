Der Kletterwald Bad Marienberg öffnet ab Freitag

Ab Freitag, 14 Uhr, öffnet der Bad Marienberger Kletterwald seine Pforten und lädt dazu ein, sich die Wäller Luft um die Nase wehen zu lassen. In direkter Nachbarschaft zum Wildpark bietet er auf 10.000 Quadratmetern ein besonderes Naturerlebnis für die ganze Famili.

Foto: Larissa Schütz

Bad Marienberg –

Sieben Parcours mit mehr als 80 Kletterelementen wie Netzbrücken, Schaukeln, Bohlen und Seilbahnen wollen in einer Höhe von einem bis zwölf Metern gemeistert werden. Zwei Einführungsparcours und das Kinderland Klettermaxe komplettieren das Angebot. Von leichten Einsteiger-Touren wie der "Kleine Wolfstein" mit vier Metern Höhe, bis hin zu der "Eiger Nordwand", dem anspruchsvollsten Parcours, der mit zwölf Metern über dem Boden eine echte Grenzerfahrung bietet, ist alles dabei.

Bereits gestern konnten geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Touristik ihre Kletterkünste unter Beweis stellen. Manfred Peter, neben Bernd Becker einer der beiden Privatinvestoren, begrüßte die Gäste und dankte allen Helfern und dem Team, ohne deren Einsatz das ganze Projekt nicht möglich gewesen wäre. Stadtbürgermeister Dankwart Neufurth lobte die Entscheidung der Investoren: "Ein solches Wagnis einzugehen, zeugt von Innovation und Optimismus." Er erklärte, auch im Namen von Bürgermeister Jürgen Schmidt und der Verbandsgemeinde, wie froh Bad Marienberg über dieses neue Naturerlebnis sei. Der Unnauer Ortsbürgermeister Ulrich Leukel witzelte: "Eigentlich könnte ich sagen: Unnau ist um eine Attraktion reicher." Die Gemeinde hatte das Waldgrundstück für den Kletterwald zur Verfügung gestellt. "Er ist eine enorme Aufwertung für das Freizeitangebot der Region", so Leukel.

Nach dem offiziellen Teil durften die Gäste sich in luftige Höhen schwingen. Natürlich erst, nachdem sie einen der beiden bodennahen Einführungsparcours erfolgreich absolviert hatten. Sicherheit steht im Kletterwald Bad Marienberg an oberster Stelle. Das dort verwendete Sicherungssystem "Smart Belay" macht versehentliches Aushängen unmöglich. Zusätzlich dazu betreuen 25 ausgebildete Sicherheitstrainer die Kletterfreudigen. Die Leiterin des Kletterwaldes, Nadine Theis, freut sich auf den Job: "Der Kletterwald bietet ein Erlebnis, bei dem Familien mitten in der Natur zusammengebracht werden." Das Kinderland "Klettermaxe" für Kinder ab drei Jahren kostet 5 Euro, die hohen Parcours für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 13 Euro und für Erwachsene 18 Euro. Rentner, Studenten und Auszubildende, Familien ab drei Personen und Gruppen ab 10 Personen erhalten einen Rabatt von 2 Euro pro Kopf. Die Preise beinhalten drei Stunden Kletterzeit inklusive Ausrüstung. Zuschauer zahlen keinen Eintritt.

Von unserer Reporterin Larissa Schütz