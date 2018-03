Daubacher brennen für ihre Fackelwanderung

Bevor in der Silvesternacht die Sektkorken knallen, haben viele Daubacher traditionell noch einen besonderen Termin: Die Fackelwanderung des Westerwald-Vereins gehört für sie seit nunmehr 30 Jahren fest zum Jahresabschluss dazu. Als Eberhard Gaebler 1987 die Idee hatte, eine solche Veranstaltung in Daubach auf die Beine zu stellen, hätte er vermutlich selbst nicht gedacht, dass sie sich auf lange Zeit fest im Kalender der kleinen Gemeinde (circa 460 Einwohner) etablieren würde.

Eberhard Gaebler (links) hatte vor 30 Jahren die Idee, eine Fackelwanderung zu Silvester in Daubach anzubieten. Seitdem bereiten die Helfer des Westerwald-Vereins die Veranstaltung in jedem Jahr vor.

Foto: Thorsten Ferdinand

Das Konzept ist ebenso einfach wie zeitlos: Die Teilnehmer treffen sich am frühen Abend zu einem etwa 45-minütigen Spaziergang mit Fackeln und Laternen rund um die Gemeinde und lassen die Veranstaltung anschließend bei einem Lagerfeuer auf dem Dorfplatz ausklingen. Startpunkt ist schon seit Jahren das DRK-Haus in Daubach, an dem die Mitglieder des Westerwald-Vereins die Fackeln verkaufen. Die Wanderung führt anschließend über 3 bis 4 Kilometer über einen Bogen zur Grillhütte. Dort folgt dann der circa einstündige Jahresausklang bei Glühwein, Punsch und Brezeln. Für die Kleinen organisiert Birgit Hartenstein zudem das Rösten des Stockbrots über einer separaten Feuerstelle. Vor allem für Kinder ist das Ganze ein besonderes Erlebnis – nicht ohne Grund sind regelmäßig viele Familien am Start.

Die Daubacher begrüßen zudem nahezu jedes Jahr Gäste aus anderen Orten bei der Fackelwanderung, die meist von Freunden oder Familienmitgliedern mitgebracht werden. Die urige Veranstaltung hat sich längst auch im Umland einen Namen gemacht.

Eberhard Gaebler erinnert sich derweil noch gut an die erste Wanderung im Jahr 1987. Die Idee hatte er vom Zweigverein in Bad Marienberg übernommen, berichtet er. Damals ging es noch vom Dorfplatz zur Eisbachhütte, die mittlerweile allerdings nicht mehr existiert. Ein Feuer gab es bei der ersten Auflage noch nicht. Zu den Teilnehmern zählte auch der damalige Ortsbürgermeister Josef Frink. In den ersten Jahren sorgte Hans-Dieter Wolf mit seiner Trompete für die musikalische Begleitung der Wanderung. Bei eiskaltem Wetter konnte es allerdings schon mal passieren, dass das Instrument im Frost erstarrte.

Die Route und das Ziel der Wanderung wurden anfangs regelmäßig variiert. Einige Jahre lang sorgte in den 90er- und 2000er-Jahren Christoph Reusch für die musikalische Begleitung mit Gitarre. Damals wurden sogar Notenblätter zum Mitsingen verteilt. Mittlerweile muss die Fackelwanderung schon seit mehreren Jahren ohne Begleitmusik auskommen, was dem Zuspruch aber nicht geschadet hat. Die Teilnehmerzahl ist allenfalls vom Wetter abhängig, haben die Veranstalter festgestellt – mal sind es 80 Personen, es können aber auch 180 Personen sein, wenn die Witterung mitspielt. „Bei Schnee ist es natürlich besonders romantisch“, meint der Vorsitzende des Daubacher Zweigvereins, Bernd Ersfeld. Stattgefunden hat die Fackelwanderung unabhängig vom Wetter seit 1987 aber in jedem Jahr. Selbst bei strömendem Regen gibt es einige Hartgesottene, die sich ihre Tradition von Kälte und Nässe nicht nehmen lassen.

Gefährdet war in den vergangenen Jahren allenfalls einmal das Lagerfeuer, als ein Autofahrer kurz vor der Veranstaltung das bereits gestapelte Holz über den Haufen fuhr. Die freiwilligen Helfer des Westerwald-Vereins bekamen aber auch diese Situation in den Griff und schafften schnell Ersatz herbei. Kein Wunder also, dass sie der durchwachsene Wetterbericht für den kommenden Sonntag nicht schrecken kann. Das 30-jährige Bestehen der Fackelwanderung soll schließlich gebührend gefeiert werden, und dabei kommt es auf ein paar Regentropfen nicht an.

Von unserem Redakteur

Thorsten Ferdinand