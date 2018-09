Im Büro sind die letzten Amtshandlungen angelaufen, die Übergabe der Amtsgeschäfte steht an. Noch hängt die Amtsrobe im Schrank, doch auch ihre Tage sind gezählt. Zum 30. September geht Richter Hans Helmut Strüder in den Ruhestand, dann hat er im Alter von 65 Jahren und 3 Monaten seine Zeit bei der Justiz vollends ausgeschöpft, länger geht’s nicht. Vor vier Jahrzehnten hatte er sich als junger Jurist nach seiner Referendarzeit am Koblenzer Landgericht bereit erklärt, als Richter in den Westerwald zu gehen, dorthin, wo er herkam und wo er bekanntlicherweise auch geblieben ist.

„Es ging los am Amtsgericht in Altenkirchen und Betzdorf“, erinnert sich der Richter, dessen beruflicher Werdegang Jahre zuvor mit einem Jurastudium an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz begonnen hatte. Anfang ...

Lesezeit für diesen Artikel (894 Wörter): 3 Minuten, 53 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.