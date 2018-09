Vorfreude auf ein Großereignis in der Region knistert in der Luft: Der Countdown für die „Westerwald Holztage“ läuft, die vom 28. bis zum 30. September in Herschbach/Oww. ausgerichtet wird. Sie werden gemeinsam von den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied und dem Westerwaldkreis mit Unterstützung des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz durchgeführt. Wie bereits 2012, übernimmt die VG Wallmerod in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Herschbach/Oww. die Koordination der Veranstaltung. „Das ganze Dorf ist mit im Boot“, konnte dazu Ortsbürgermeister Christof Kegler verkünden. „Es ist angerichtet, die Vorfreude ist groß. Alles fiebert den Holztagen entgegen. Wir rechnen mit mehr als 10.000 Besuchern“, erklärte Bürgermeister Klaus Lütkefedder bei der Pressekonferenz, bei der darüber informiert wurde, wie der Stand der Dinge ist und worauf sich die zahlreichen Besucher freuen können. Beispielsweise auf eine breit gefächerte Ausstellung: Mit aktuell 51 Anmeldungen ist das Ziel, 50 Aussteller zu erreichen, bereits übererfüllt. „Wir haben eine große Brandbreite, die vom Rückepferd bis zur Häckselmaschine, vom Holzspielzeug bis zum Geigenbau reicht“, strahlte Lütkefedder und meinte: „Unter dem Slogan ,Hier wächst Zukunft!' kann man sich getrost versammeln.“

Und nicht nur das: Ein Schwerpunkt wird sein, guten Nachwuchs für den sich wandelnden Holzbau und Forst zu gewinnen. Ganz in diesem Sinne wird es spezielle Angebote am Samstag bei ...

