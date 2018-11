Dass eine neue Drehleiter im Wert von mehr als 600.000 Euro etwas Besonderes ist, das verdeutlichte am Freitagabend im Feuerwehrhaus Bad Marienberg nicht nur die Licht-, Sound- und Nebelshow zur offiziellen Übergabe dieses hochmodernen Rettungsfahrzeugs an die Stützpunktwehr in der Kneippstadt. Sondern auch die zahlreichen Gäste aus nah und fern, die VG-Bürgermeister Andreas Heidrich zur Feier begrüßen konnte, unterstrichen die Bedeutung dieser kostspieligen Anschaffung, an deren Realisierung viele Hände und Köpfe beteiligt waren.

Den symbolischen Schlüssel für die Drehleiter DLA (K) 23/12 übergab, quasi als oberster Feuerwehrmann in Rheinland-Pfalz, Innenminister Roger Lewentz an die Marmer Kameraden. Zuvor hatte Bürgermeister Heidrich dem Minister als ...

Lesezeit für diesen Artikel (505 Wörter): 2 Minuten, 11 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.