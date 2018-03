Blick in die Glaskugel: Was die VG Wirges vorhat

Noch vor Jahresende hat Bürgermeister Michael Ortseifen den Rekord-Haushalt der Verbandsgemeinde Wirges für 2018 unter Dach und Fach gebracht. Der Etat für dieses Jahr ist nicht nur solide, er weist in Zeiten einer guten Wirtschaftslage auch echte Spitzenwerte auf: Investitionen von knapp 2 Millionen Euro ohne Neuverschuldung, weiterer Schuldenabbau, Senkung der Verbandsgemeindeumlage um 1,5 Punkte auf 29,5 Prozent, ein Plus bei der Gewerbesteuer von 53 Prozent, Mehreinnahmen der Wirgeser Ortsgemeinden und der Stadt von insgesamt 1,55 Millionen Euro (unsere Zeitung berichtete).

Ein gut gefülltes Sparschwein und eine solide Haushaltspolitik machen es möglich: In den Jahren bis 2021 wird die Verbandsgemeinde Wirges Millionen für ihre Schulen und Feuerwehren sowie Kinderhort und Sporthallen ausgeben. Wir haben uns angeschaut, was die Kommune alles vorhat. Foto: Nitz Fotografie

Wir haben einen Blick in die „Glaskugel“ geworfen, was Wirges bis zum Jahr 2021 alles vorhat.Der neue Haushalt von Wirges sieht für dieses Jahr Investitionen von 1,9 Millionen Euro vor. Dabei liegt der Schwerpunkt der Ausgaben bei den Feuerwehren, den Schulen und dem Kinderhort. Schulen: Mit insgesamt 844.200 Euro fließt der Löwenanteil in die Grundschulen in Dernbach, Siershahn und Wirges sowie in die Theodor-Heuss-Realschule plus in Wirges. Den größten Anteil an den Schulinvestitionen haben die Planungs- und Baukosten für die laufende Generalsanierung der Schulturnhalle im Wirgeser Schulzentrum, die mit 620.000 Euro zu Buche schlagen.

Die Pfarrer-Giesendorf-Grundschule in Dernbach bekommt wie die Heuss-Realschule einen neuen Server (je 6000 Euro) und zudem neue Sportgeräte (1500 Euro). Am teuersten ist die Zaunanlage für 24.000 Euro. Auch die Siershahner Overberg-Grundschule wird in diesem Jahr zum Bedauern von VG-Chef Ortseifen für 26.500 Euro eingezäunt. „Wir haben immer wieder Probleme mit Vandalismus. Wir haben in den vergangenen Jahren viel in die Schulen investiert, da wollen wir nichts riskieren“, sagt er ganz offen.

An der Siershahner Overberg-Grundschule muss in diesem Jahr wegen der steigenden Schülerzahlen (wir berichteten) zudem ein zusätzlicher Klassenraum geschaffen werden. Dafür wird das Lehrerzimmer mit dem angrenzenden Lehrmittelraum zum Klassenraum zusammengelegt, das Lehrerzimmer wandert in die ab Frühjahr leer stehende Hausmeisterwohnung. Kostenpunkt: rund 117.000 Euro. Die in den Jahren 2020/21 anstehende rund 1 Million Euro teure Sanierung der Overberg-Sporthalle wirft ihre Schatten schon jetzt voraus: In den Haushalt wurden dafür Planungskosten von 60.000 Euro eingestellt.

Weiterer Schwerpunkt des neuen Haushalts sind die Planungs- und Baukosten für die Sanierung des Kinderhorts mit Schulmensa im Wirgeser Schulzentrum. Hierfür sind allein für 2018 rund 700.000 Euro veranschlagt. Besonders wichtig ist der Kommune drittens die Ausstattung ihrer Feuerwehren. Für den Brandschutz gibt die Verbandsgemeinde in diesem Jahr 287.500 Euro aus. Die Gelder sind in erster Linie für neue Tragkraftspritzenfahrzeuge der Wehren Bannberscheid und Ebernhahn bestimmt. Für feuerwehrtechnische Geräte sind zudem 47.500 Euro eingestellt; der Bau neuer Stellplätze für die Ötzinger Wehr kostet 56.000 Euro. Für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Leuterod sind Planungskosten von 15.000 Euro vorgesehen, für den geplanten Anbau in Mogendorf Planungskosten von 5000 Euro.

Neben der Millioneninvestition stemmt die Kommune zudem mit 322.500 Euro hohe Kosten für die Gebäudeunterhaltung; diese Kosten zählen nach Haushaltsrecht streng genommen nicht zu den Investitionen, belasten aber den Geldbeutel der Kommune. Allein für den laufenden Unterhalt der Feuerwehrgerätehäuser gibt die VG 35.000 Euro aus, für das Rathaus sind weitere 22.500 Euro vorgesehen, in die Bauunterhaltung der vier Schulen fließen stattliche 133.500 Euro. Im Jahr 2019 wird das deutlich mehr: Denn dann muss die Heizungsanlage der Realschule für rund 170.000 Euro erneuert werden. Im Wirgeser Stadion werden in diesem Jahr zudem für 63.000 Euro Fenster und Außentüren ausgetauscht sowie die Stehstufen erneuert. Ins Hallenbad fließen 50.000 Euro.

Der Blick in die Glaskugel zeigt: 2019 fallen Restkosten für die Sanierung des Kinderhortes mit Schulmensa von 160.000 Euro an. Der Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Mogendorf kostet 45.000 Euro. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Leuterod ist in den Jahren 2019/20 mit einer Investition von 290.000 Euro verbunden. Zwischen 2019 und 2021 muss die Verbandsgemeinde für neue Feuerwehrfahrzeuge mit 535.000 Euro tief in die Tasche greifen. Teuer wird auch die 2019 anstehende Erweiterung der Grundschule Siershahn um zwei Klassenräume: Wirges muss dafür 500.000 Euro einkalkulieren. Die Sanierung der Overberghalle wird 2020/21 1 Million Euro kosten.

