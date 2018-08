Bewährungsstrafe: Ortsbürgermeisterin hat Geld veruntreut

Zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Monaten hat das Amtsgericht Westerburg die ehemalige Ortsbürgermeisterin einer Gemeinde im Oberwesterwald verurteilt, weil sie 2013 und 2014 Jagdpachteinnahmen der Ortsgemeinde im Gesamtwert von 8630 Euro auf ihrem Privatkonto verbucht und das Geld privat verbraucht hat. Im Detail geht es um vier Schecks, die die Ortschefin vom örtlichen Jagdpächter erhielt, aber für sich nutzte: 850 Euro und 2000 Euro im Jahr 2013 sowie 3000 Euro und 2780 Euro im Folgejahr.

Die Statue Justizia.

Foto: Peter Steffen/Archiv – dpa

Die Angeklagte zeigte sich voll geständig. Entschlossen, nun endlich reinen Tisch zu machen, erklärte sie, dass ihr alles „unendlich leidtut“, sie schäme sich dafür. Ausdrücklich entschuldigte sie sich dafür mehrfach vor vollem Gerichtssaal, darunter zahlreiche Einwohner „ihrer“ Gemeinde. Die Freiheitsstrafe wurde auf Bewährung ausgesetzt. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Der Taterlös wird eingezogen. Die Frau, die derzeit ohne eigene Einkünfte ist (aber eine neue Arbeitsstelle in Aussicht hat), hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Als Bewährungsauflage wurde ihr auferlegt, 200 Sozialstunden zu leisten.

„Die Angeklagte hat sich schamlos an Geld der Bürger bereichert, die sie gewählt hatten. Sie hat ihr Vertrauen missbraucht, was besonders schändlich ist“, betonte Richter Hans-Helmut Strüder und kündigte zugleich an: „Das, was heute verhandelt wird, ist nur die Spitze des Eisberges.“ Weitere Veruntreuungen – beispielsweise von Halleneinnahmen – sind angeklagt. „Sie wissen, dass da noch was nachkommt, in nicht wenigen Fällen“, verdeutlichte Strüder und wollte von der Frau, die von der Kreisverwaltung in Montabaur als Ortsbürgermeisterin vorläufig vom Dienst suspendiert worden war, wissen, warum sie so lange mit dem Rücktritt gewartet habe? „Ich habe einfach den Kopf in den Sand gesteckt“, antwortete sie.

Zugunsten der Angeklagten sprach, dass sie voll geständig war, glaubhaft Reue zeigte, dass sie den Schaden wieder gut machen will und sich ebenso glaubhaft entschuldigte. Zudem erklärte sie ihren Rücktritt als Ortsbürgermeisterin. Wie ihr Verteidiger informierte, ist dies dem Landrat schriftlich mitgeteilt worden. Hinzu kommt, wie die Staatsanwaltschaft feststellte, dass die begangenen Straftaten schon etwas zurückliegen und keinerlei Eintragungen im Strafregister vorliegen.

Dass sie in vier Fällen gemeindeeigenes Geld veruntreute, begründete die Angeklagte mit finanziellen Problemen. „Ich war irgendwann in einem Strudel drin, mit dem Hintergedanken: Das kriegst Du wieder hin und zahlst zurück“, erklärte sie. Wieso die Veruntreuungen nicht bei den Rechnungsprüfungen aufgefallen seien, fragte Strüder. „Die haben mir vertraut. Das, was da passiert ist, habe ich allein gemacht. Und dafür stehe ich auch gerade. Ich möchte nicht, dass jemand anderes dafür zur Rechenschaft gezogen wird.“ Wie der Vorsitzende des gemeindlichen Rechnungsprüfungsausschusses dazu im Anschluss an die Hauptverhandlung gegenüber der WZ erklärte, sei allerdings der Jahresabschluss 2014 dem Ausschuss bislang von der Verwaltung der Verbandsgemeinde noch nicht vorgelegt worden.

„Es wurde ihr leicht gemacht. Die Kontrollen wurden nicht so durchgeführt, wie man es hätte machen müssen“, stellte der Verteidiger fest. Vermutlich habe ein hoher finanzieller Druck zu den Straftaten geführt. Zugunsten seiner Mandantin spreche, dass sie geständig, als Ortsbürgermeisterin zurückgetreten und bereit sei, alles „wieder gut zu machen“. Allerdings handele es sich bei keiner der vier Taten um „Peanuts“, und eine Wiedergutmachung sei bisher auch nicht erfolgt, hielt die Staatsanwaltschaft entgegen.

Von unserer Reporterin Angela Baumeier