Betreuung für Kinder ab einem Jahr: Im September öffnet in Hachenburg neue Krippe

Diese Nachricht dürfte viele junge Eltern aus dem Raum Hachenburg, die nach der Babypause zurück in den Beruf möchten, freuen: Zum nächsten Kindergartenjahr im September geht an der Evangelischen Kindertagesstätte am Steinweg eine neue Krippe an den Start – wenn auch zunächst voraussichtlich noch in einem Provisorium.

Die kommissarische Kita-Leiterin Martina Ernst (von links), Kirchenvorstandsvorsitzende Susanne Pütz und Pfarrer Hilmar Lenz freuen sich auf die Krippe, die an den Evangelischen Kindergarten angebaut wird.

Foto: Röder-Moldenhauer

Denn bis zur fertigen Krippe sind noch etliche bauliche Veränderungen erforderlich, wie Pfarrer Hilmar Lenz, Susanne Pütz als Kirchenvorstandsvorsitzende und Martina Ernst, kommissarische Leiterin der Kita, im Gespräch mit der WZ erläutern. Die neue Krippe wird dann die zweite in der Verbandsgemeinde Hachenburg sein. Die bislang einzige Betreuungseinrichtung dieser Art befindet sich im Katholischen Kindergarten in der Löwenstadt.

Wie genau der erforderliche Anbau an das bestehende Gebäude der Evangelischen Kita realisiert wird, entscheidet sich in den nächsten Wochen. Fest steht aber schon, dass die 1972 eingeweihte Kita auf der Seite des bisherigen Außengeländes um den Krippentrakt in der Breite des Altbaus eingeschossig erweitert wird. Für die detaillierte Gestaltung liegen derzeit zwei Pläne vor, die in Sachen Brandschutz unterschiedliche Lösungen vorschlagen. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass für das angrenzende Gemeindehaus in absehbarer Zeit ebenfalls eine neue Lösung gefunden werden muss. In dem Krippentrakt sollen ein Gruppenraum, ein Schlafbereich, eine Teeküche und ein Sanitärbereich für die Kleinsten eingerichtet werden.

Bislang gibt es in der Evangelischen Kita zwei geöffnete sowie eine kleine altersgemischte Gruppe. Letztgenannte wird in die Krippe umgewandelt, da die Nachfrage von Eltern nach Angeboten speziell für die Jüngsten besonders groß ist, wie Martina Ernst aus ihrer täglichen Arbeit weiß. „Die Eltern möchten trotz Kind den Anschluss an die Arbeitswelt halten“, sagt die Erzieherin. Besucht werden kann die Krippe, die nach Fertigstellung maximal zehn Kinder bis zum dritten Geburtstag aufnehmen kann, von Jungen und Mädchen aus der gesamten Verbandsgemeinde. Wer jedoch nicht aus dem Kita-Bezirk Hachenburg-Gehlert-Merkelbach kommt, muss ab dem dritten Geburtstag in eine Einrichtung in seinem Heimat-Bezirk wechseln.

Wann genau mit dem Anbau begonnen werden kann, steht laut Pfarrer Lenz und Kirchenvorstandsvorsitzender Pütz noch nicht fest. Zusammen mit Martina Ernst und dem gesamten Kita-Team freuen sie sich aber darauf, dass mit der Erweiterung die bisherige Raumnot in der aktuell voll belegten Einrichtung, die über 49 Ganztagsplätze verfügt, entspannt werden kann. Dann soll auch der Personalraum, der vor einiger Zeit aus Platzgründen ins benachbarte Gemeindehaus ausquartiert wurde, wieder in den Kindergarten zurückverlegt werden. Während der Bauphase allerdings, so sind sich alle Beteiligten einig, wird das Gemeindehaus noch einmal treue Dienste als Ausweichmöglichkeit – möglicherweise auch für eine ganze Gruppe – leisten. Hier sind noch genaue Absprachen mit dem Landesjugendamt erforderlich. „Die Zeit des Baus wird eine logistische Herausforderung“, betont Hilmar Lenz.

Die Stadt Hachenburg hat als Zuschuss für den Bau schon einmal rund 130.000 Euro in den laufenden Haushalt eingestellt. Insgesamt wird die Maßnahme gut 300.000 Euro kosten. Da die Gemeinden Gehlert und Merkelbach ebenfalls zum Kita-Bezirk gehören, werden auch sie einen anteiligen Zuschuss gewähren. Eine Förderung wird zudem vom Westerwaldkreis und vom Land in Aussicht gestellt. Etwa die Hälfte der Gesamtkosten wird aus Eigenmitteln der Kirche finanziert: 65 Prozent davon wiederum trägt die Landeskirche, 35 Prozent muss die örtliche Kirchengemeinde aufbringen, die daneben beispielsweise auch die neue Kücheneinrichtung bezahlen wird. Genehmigt und übernommen vom örtlichen Träger, der Kirchengemeinde, wird darüber hinaus die krippenpädagogische Qualifizierung der Erzieherinnen.

In Arbeit ist bereits die innenarchitektonische Planung sowie die Licht- und Raumkonzeption der Krippengruppe. Abschließend entschieden werden können diese aber erst, wenn die konkreten Baupläne vorliegen und genehmigt sind. „Wichtig ist, dass es viel Freifläche für die Kinder gibt“, unterstreicht die kommissarische Leiterin Ernst. Besonders am Herzen liegt ihr außerdem, dass die Krippe zwar ihren eigenen Bereich hat, es im künftigen Betrieb aber trotzdem immer wieder sanfte Begegnungsmöglichkeiten mit den älteren Jungen und Mädchen der Kita gibt.

Von unserer Redakteurin Nadja Hoffmann-Heidrich