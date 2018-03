Besucher diskutieren: Was wird aus der Winterwelt?

Seit vier Jahren gibt es die Winterwelt an der katholischen Kirche in Montabaur. Die jüngste Auflage des Adventsmarktes der Stadt und enttäuschende Besucherzahlen, von denen in unserer Zeitung die Rede war, sorgen derzeit für reichlich Gesprächsstoff.

Im Internet wird derzeit eifrig diskutiert, wie man die Attraktivität des Montabaurer Weihnachtsmarkts verbessern könnte, damit dieser künftig mehr Besucher anlockt.

Wie es mit dem vorweihnachtlichen Budenzauber weitergehen sollte, wird kontrovers diskutiert. Im Februar wird sich auch der Kulturausschuss der Stadt mit der Winterwelt beschäftigen. Auf Facebook werden schon jetzt Ideen ausgetauscht, wie der Markt verbessert werden kann. Dabei gehen die Meinungen zum Teil sehr weit auseinander – und an Kritik wird nicht unbedingt gespart. Wir haben fünf Typen ausgemacht.

1 Die Traditionellen: „Früher war alles besser!“ Das ist ein Satz, den man bei solcher Art Diskussionen immer wieder mal hört, auch beim Thema Adventsmarkt in der Schusterstadt. „Früher war alles schön in der Fußgängerzone verteilt. Ich fand es schöner, als alles gebündelt war an einer Stelle. Und es war Platz“, schreibt ein Nutzer. Seiner Meinung nach war die Winterwelt viel zu eng aufgestellt. Sobald an einer Stelle eine Gruppe von Leuten stand, habe man sich nicht mehr bewegen können. Ach ja, wegen der Vollständigkeit: Früher sei es leider überall besser gewesen, pflichtet eine Nutzerin bei und nennt Wiesbaden als Beispiel.

2 Die Platzschaffer: Platz wäre künftig überhaupt kein Problem mehr, wenn die Marktverantwortlichen wie so mancher Facebook-Nutzer auch mal in größeren Räumen denken würden. „Warum macht man den Weihnachtsmarkt nicht auf der Eichwiese? Das wird nicht nur in einem Kommentar vorgeschlagen. Die Idee gefällt allerdings nicht jedem, und so lässt eine Antwort nicht lange auf sich warten: „Wie will man denn auf dem Schotterparkplatz ein vernünftiges Ambiente hinbekommen? Und an der Größe liegt es ja noch nicht einmal.“ Ein anderer Kommentar lautet: „Die Eichwiese sei mit Abstand der unansehnlichste Platz in Montabaur. Es würde doch überhaupt keinen Sinn machen, den Weihnachtsmarkt aus dem Stadtzentrum abzuziehen.“

3 Die etwas Deprimierten: „Ich finde es sehr schade, dass die gesamte Winterwelt nichts mehr mit Weihnachten zu tun hat [...]. Wo ist selbst Gebackenes, wo sind Weihnachtsartikel?“, stellt eine Frau die Frage in den Raum. Mit der Kritik am Angebot ist sie keinesfalls allein. „Der Begriff Winterwelt allein reicht schon aus, um nicht hinzugehen“, schreibt ein anderer. Das Weihnachtliche fehle. „Warum soll man da hochlaufen, wenn es die Fress- und Saufstände (wohl die heutige Definition von Weihnachtsmarkt) auch unten in der Stadt gibt, also da, wo man bei Feierabend aus den Gebäuden kommt?“, lautet eine weitere Kritik. Dass man gerade beim Thema Essen hingegen auch mit wenig viel erreichen kann, davon ist eine Nutzerin überzeugt und schlägt vor: „Warum gibt es nur Pommes, Bratwurst, Dampfnudel und Pilzpfanne? Es wäre so einfach daraus Ski-Stock-Durcheinander (Pommes), Tiroler Bratmeister (Bratwurst), Dampfende Gebirgsnockerln (Dampfnudeln) und Hotzenblotz-Allerlei daraus zu machen – und zack, schon hätte ich mal wieder Spaß an so einer Kleinigkeit wie dem ,Schilderlesen'“, schreibt sie.

4 Die (noch recht) Zufriedenen: „Ich fand den Winterwelt-Markt an der Kirche schöner. Toll beleuchtet, alles viel familiärer und für die größeren Kinder, aber auch für die Erwachsenen gibt es mit der Eisstockbahn auch noch was im Angebot.“

5 Die Lösungsorientierten: „Innenstadt – Kirchstraße/Rathaus – nutzen und gestalten plus Konrad-Adenauer-Platz“, heißt es in einem Facebook-Kommentar. Die Winterwelt sei Grüppchenbildung und lasse den Markt unten am Rathaus einfach nur trist aussehen. Einige fordern auch, den Weihnachtsmarkt kürzer laufen zu lassen und nicht zehn Tage lang. „Weihnachtsmarkt durch die Innenstadt und dann nur an einem Wochenende von Donnerstag bis Sonntag.“ Westerburg und Hachenburg würden zeigen, wie es gehen kann.

Es werden noch zahlreiche weitere Dinge diskutiert – zum Beispiel die Preise. Auch diesbezüglich sind die Ansätze vielseitig und mehr oder weniger sinnvoll. Allerdings verdeutlicht der gesamte Meinungsaustausch, dass den Menschen der Adventsmarkt in Montabaur offenbar wichtig ist und sie möchten, dass dieser schön und gut besucht ist. Sicherlich ein gutes Fundament, auf das man bei weiteren Überlegungen bauen kann.

