Beleidigungen ohne Ende: Privatfehde mit Ortschef endet im Gefängnis

Schon seit geraumer Zeit führt ein 53-jähriger Mann aus dem Westerwaldkreis seinen Privatkrieg mit dem Ortsbürgermeister seiner Heimatgemeinde. Angeblich begann alles damit, dass der 53-Jährige seinen Pflichten zur Reinigung des Bordsteins nicht nachkam, behauptet er. "Um sich zur Wehr zu setzen", setzte er den Bürgermeister im Internet vermehrt irgendwelchen Beleidigungen aus.

Die Vorfälle häuften sich. Im Jahr 2009 wurde der Mann zunächst zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt. Ein Jahr später fand er sich erneut vor Gericht wieder. Wieder hatte er zum verbalen Rundumschlag ausgeholt. Beleidigungen in neun verschiedenen Fällen konnten ihm nachgewiesen werden. Eine Bewährungsstrafe von einem Jahr war das Resultat.

Als er wegen eines Umweltvergehens (unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen) einer Auflage des Gerichts nicht nachkam, war es so weit: Er musste in den Strafvollzug einrücken und zwar gleich für 15 Monate. Seit dem 19. März diesen Jahres sitzt der 53-Jährige in der Justizvollzugsanstalt Wittlich ein. Jetzt landete er wiederum vor dem Kadi. Wieder ging es darum, dass er den Ortschef in einem Internetforum dem Spott ausgesetzt hatte.

Der 53-Jährige präsentierte sich dem Gericht in Handschellen und sichtbar in bester Laune, was Staatsanwaltschaft und Richter als gespielt werteten. Warum sich der Mann in diese Lage manövriert hat, diese Frage blieb offen. War es gekränkte Eitelkeit? Ein falsches Humor- und Satireverständnis? Wird er zu Unrecht von der Justiz verfolgt? Der Angeklagte selbst sieht sich als Opfer einer Verschwörungstheorie. Nach einem Motiv für seine Taten sei niemals gefragt worden. "Ich werde entmündigt und vorgeführt", klagt er. Dem Bürgermeister, dem habe er nur geringen Schaden zugefügt, verteidigt sich der 53-Jährige. Es gab sogar eine Hausdurchsuchung. Offenbar hegte man den Verdacht, dass er Mitglied in einem Schützenverein ist und somit einen Zugang zu Waffen hat. Gefunden wurden nach den Angaben des Angeklagten lediglich eine Schreckschusspistole, die er im Alter von 16 Jahren gekauft haben will, und ein Dolch.

Mit der Obrigkeit scheint der 53-Jähige so seine Probleme zu haben. So schrieb er beispielsweise auf einem sogenannten polizeilichen Beschuldigungsschreiben als Berufsbezeichnung "Schwarzarbeiter". "Mein Leben wurde durch andere zerstört, nicht durch mich selbst", rechtfertigt er sich.

Dass das Gericht dies anders sieht, liegt auf der Hand. Man tat sich schwer, dem Angeklagten im vorliegenden Fall noch einmal Bewährung zu gewähren. "Er ist ein Bewährungsversager. Aber das hier, das ist kein typischer Fall", sagte Richter Hans Helmut Strüder in seiner Urteilsbegründung. "Der Angeklagte läuft gegen die Wand; verdient hat er nichts. Doch ihm soll ein Friedensangebot gemacht werden. Vielleicht ist durch den Aufenthalt in der JVA eine gewisse Einsicht gewachsen. Er soll seine Chance erhalten."

Der Richter verurteilte den Angeklagten zu vier Monaten Haft, die zur Bewährung ausgesprochen wurden. Außerdem muss er nach dem Ende der Haftstrafe 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Eine gewisse Form der Läuterung scheint der bisherige Strafvollzug bewirkt zu haben. In der Justizvollzuganstalt Wittlich, wo er derzeit einsitzt, habe er sich integriert. Schließlich sei er ein sozialer Mensch, sagte der Angeklagte. "Nie wieder wer-kennt-wen, nie wieder Beleidigungen. Ich habe verloren. Tiefer geht es nicht mehr", meinte er an die Adresse des Gerichts gerichtet. "Ist die lausige Sache jetzt beendet", wollte Richter Hans Helmut Strüder wissen. "Ja", meinte der Angeklagte. "Ich schwöre es sogar auf die Bibel, und ich hatte immer eine Eins in Religion."

Seltsam befremdlich hingegen stimmt seine Eintragung im Internet. Hier schreibt er bei Facebook unter "religiöse Ansichten": "Bin mein eigener Gott!"

