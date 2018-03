Baustellen auf A 48: Was Autofahrer erwartet

Autofahrer müssen sich in den kommenden Monaten auf weitere kleinere Baumaßnahmen im Bereich der A 48 einstellen. Das Autobahnamt plant, auf der Strecke von Koblenz in Richtung Köln/Frankfurt zwei aktuelle Gefahrenstellen in Höhe von Höhr-Grenzhausen und kurz vor dem Dernbacher Dreieck zu entschärfen und die Autobahn für Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen.

In Höhe Höhr-Grenzhausen wird es künftig eine deutlicher markierte Abfahrtspur von der A 48 geben. Fotos: Sascha Ditscher Foto: Sascha Ditscher

Bereits jetzt gilt in beiden Streckenabschnitten eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Zudem weist vor dem Dernbacher Dreieck ein Warnschild auf die problematische Verkehrssituation hin. Was genau geplant ist, darüber hat unsere Zeitung mit dem Leiter des Autobahnamtes Montabaur, Ulrich Neuroth, gesprochen.

Baustelle 1: In einem ersten Schritt werden die Experten des Autobahnamtes eine Gefahrenstelle auf der A 48 in Höhe der Kannenbäckerstadt beheben. Die Ausfahrt Höhr-Grenzhausen soll künftig eine deutlich sichtbar als solche markierte Ausfahrtspur erhalten. Dafür wird die Autobahn in einem mehrere Kilometer langen Teilstück vor der Abfahrt von drei Spuren ohne Standstreifen auf zwei Spuren verjüngt – Fachleute nennen dies „Spursubtraktion“. Die dritte Spur wird dabei als Standstreifen weitergeführt. In Sichtweite der Firma Rastal, etwa in Höhe der Lärmschutzwand, endet der Standstreifen und beginnt die deutlich markierte Ausfädelungsspur für Autofahrer, die in Höhr-Grenzhausen abfahren wollen. Schon jetzt sind neue Hinweisschilder angebracht, die auf die geänderte Verkehrssituation hinweisen. Solange die Baumaßnahme nicht durchgeführt ist, sind die Hinweise aber noch mit orangefarbenen Balken verdeckt.

Vor dem Dernbacher Dreieck läuft auf der A 48 immer wieder Wasser aus dem angrenzenden Wald über die Fahrbahn. Aquaplaning-Gefahr droht. Foto: Sascha Ditscher

Bislang ist die Verkehrssituation in diesem Bereich „etwas problematisch“, bestätigt Neuroth im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn in Stoßzeiten komme es infolge der Ampelanlage im Ort des Öfteren zu einem Rückstau auf die Autobahn, führt der Behördenchef aus. Darüber hinaus erkennen viele ortsunkundige Verkehrsteilnehmer trotz Beschilderung oftmals zu spät, dass die rechte Spur in die Abbiegespur nach Höhr-Grenzhausen einmündet und wechseln unvermittelt auf die mittlere Fahrspur. In einem ersten Schritt wird nun eine Wintermarkierung aufgebracht, die bis Mai durch eine widerstandsfähige Dickmarkierung ersetzt werden soll, so Neuroth. Die Kosten der Ummarkierungsarbeiten liegen Neuroth zufolge bei rund 60.000 Euro. Der Behördenchef macht zugleich deutlich, dass auch nach den Straßenbauarbeiten Tempo 100 in diesem sensiblen Bereich der A 48 bleiben wird: „Die Linkskurve nach der Ausfahrt ist nicht ideal trassiert. Da macht eine Geschwindigkeitsbegrenzung Sinn.“

Baustelle 2: Die zweite Maßnahme auf der A 48 befindet sich vor dem Dernbacher Dreieck: Nach dem Anstieg der Autobahn – einige Hundert Meter nach dem Parkplatz „Seelbachwiese“ – führt die Autobahn auf eine Kuppe, um dann in eine steile Senke hinabzuführen. „Hier haben wir das Problem, dass aus unerklärlichen Gründen immer wieder Wasser aus dem Wald quer über die Fahrbahn läuft“, beschreibt Neuroth die Situation. Selbst wenn es nicht regnet, bestehe die Gefahr, dass sich das Wasser in diesem Bereich sammele. Und das heißt: Aquaplaning-Gefahr für Autofahrer. „Hier müssen wir auf jeden Fall etwas machen“, betont Neuroth. Vorsorglich hat das Autobahnamt ein Warnschild „Schleudergefahr bei Nässe“ (schlingerndes Auto) aufstellen lassen und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 100 und später auf 80 gedrosselt. „Das Problem kennen wir schon länger, eigentlich ist das nichts Dramatisches. Doch wenn es so stark regnet, wie es derzeit der Fall ist, dann wird das Problem massiv“, warnt Neuroth. Das Autobahnamt stimme sich derzeit mit dem Forstamt über die konkrete Maßnahme ab, die „im Verlauf dieses Jahres“ umgesetzt wird und rund 50.000 Euro kostet. Neuroth selbst geht davon aus, dass eine Abflussrinne neben der Autobahn rasch Abhilfe schaffen kann. Bis dahin müssen Autofahrer mit gefährlichen Aquaplaning-Stellen rechnen und umsichtig fahren.

Von unserer Redakteurin Stephanie Kühr