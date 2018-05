Die Erschließung von Baugelände spielt sich zurzeit an der östlichen und an der westlichen Peripherie von Siershahn im wahren Sinn des Wortes an zwei Baustellen gleichzeitig ab. Zum einen laufen die Tiefbauarbeiten zur Erschließung des Baugebietes „Im Wiesengrund II“. Zwischen der Poststraße und der Bergstraße entsteht derweil eine Stichstraße, an der auf dem Gelände der ehemaligen Berggartenschule sechs Baugrundstücke entstehen. Ortsbürgermeister Alwin Scherz ließ sich jüngst den Baufortschritt vom Planer Gerd Hoffmann aus Nauort erläutern.

Sie ist zwar nur etwa 35 Meter lang und 5 Meter breit, die neue Stichstraße mit Betonsteinpflasterbelag, die von der Poststraße auf das zu erschließende Baugelände führt. Doch auch kleine ...

Lesezeit für diesen Artikel (321 Wörter): 1 Minute, 23 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.