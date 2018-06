„Kann jemand sagen, wann endlich das Freibad in Unnau aufmacht“, möchte ein Nutzer auf Facebook wissen. Diese Frage wird momentan heiß diskutiert – nicht nur auf Facebook. Das Wetter schreit bereits seit Wochen: “Freibad!“. Doch die Tore des Unnauer Bades bleiben verschlossen. Der Grund sind Auflagen der Kreisverwaltung (Untere Wasserbehörde und Gesundheitsamt), die erfüllt werden müssen, bevor das Bad wieder öffnen kann. Von einer Schließung des Bades sei nie die Rede gewesen, betont der Geschäftsführer der Marienbad GmbH, Timo Koch. Er werde alles dafür tun, dass das Bad noch in diesem Jahr wieder öffnen kann, so Koch.

Viele Badebegeisterte warten sehnsüchtig darauf, dass das Unnauer Freibad endlich öffnet. Und so langsam macht sich Unmut in der Bevölkerung breit. Oft wird fehlende Transparenz bemängelt: „Warum öffnet das Freibad ...

Lesezeit für diesen Artikel (408 Wörter): 1 Minute, 46 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.