Auto rast in Stauende: Fünf Schwerverletzte und blockierte A3

Offensichtlich mit hoher Geschwindigkeit ist am Samstagmorgen ein Autofahrer ins Ende eines verkehrsbedingten Staus auf der A3 kurz vor der Abfahrt Nentershausen gerast. Bei dem Unfall wurden fünf Menschen schwer und zwei weitere leicht verletzt. Die Autobahn war stundenlang blockiert.

Nentershausen – Offensichtlich mit hoher Geschwindigkeit ist am Samstagmorgen ein Autofahrer ins Ende eines verkehrsbedingten Staus auf der A3 kurz vor der Abfahrt Nentershausen gerast. Bei dem Unfall wurden fünf Menschen schwer und zwei weitere leicht verletzt. Die Autobahn war stundenlang blockiert.

Der 31-jährige Niederländer prallte gegen 9.15 Uhr in einer leichten Linkskurve mit seinem Wagen heftig auf mehrere stehende Fahrzeuge. Er kollidierte zunächst auf dem mittleren Fahrstreifen mit zwei Pkw, die er linksseitig anstieß. In der Folge geriet er auf die linke Fahrspur, auf welcher er voll auf einen VW Polo auffuhr. Durch die Wucht wurde dieser Pkw nach rechts abgelenkt, mit der Folge, dass insgesamt fünf weitere Wagen nicht unerheblich beschädigt wurden. Eine in dem VW Polo hinten links sitzende Insassin wurde eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr mit der Rettungsschere aus dem Fahrzeug befreit werden. Bei dem Unfall wurden insgesamt fünf Personen schwer, sowie zwei Personen leicht verletzt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf 60 000 Euro belaufen. An der Unfallstelle waren neben Feuerwehr, Polizei und Autobahnmeisterei insgesamt neun Rettungsfahrzeuge sowie zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Durch die Rettung und Bergung der Verletzten, die Unfallaufnahme sowie die Räumung und abschließende Säuberung der Unfallstelle kam es zu einem Rückstau von einigen Kilometern Länge. Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge mussten abtransportiert werden. Es dauerte deshalb bis nach 14 Uhr, bis sich die Verkehrslage wieder entspannt hatte. mm