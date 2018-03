Auto prallt auf der A3 am Elzer Berg auf Lkw: Beifahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der A3 ist am Samstagmorgen ein 29-jähriger Beifahrer schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht um 8.49 Uhr auf der A3 am Elzer Berg zwischen den Abschlusstellen Limburg und Diez in Fahrtrichtung Köln. Ein 31-jähriger ungarischer Pkw-Fahrer war demnach mit drei Mitfahrern auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs und wurde eigenen Angaben zufolge durch die tiefstehende Sonne über den Innenspiegel geblendet. Er unterschätzte dabei die niedrige Geschwindigkeit des Lastwagens vor ihm und fuhr auf. Durch den erheblichen Aufprall wurde der 29-jährige Beifahrer so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Bundwehrzentralkrankenhaus Koblenz geflogen werden musste. Sein Zustand ist laut Polizeibericht als "kritisch" einzustufen.

Die beiden 26-jährigen weiblichen Mitfahrerinnen sowie der Unfallfahrer wurden leicht verletzt in das Krankenhaus Limburg eingeliefert und konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der 46-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Die Autobahn blieb bis circa 13 Uhr teils voll gesperrt, sodass sich der Verkehr auf zehn Kilometer zurückstaute.