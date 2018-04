Die Zeit drängt: Die Anne-Frank-Realschule plus in Montabaur muss entweder generalsaniert oder ganz neu gebaut werden. Die betroffenen Sachausschüsse des Kreises haben jetzt einstimmig entschieden, den Neubau der Schule in Trägerschaft des Kreises zu favorisieren. Die Kreisverwaltung wurde ermächtigt, die notwendigen Gespräche mit dem Land zu führen und bei positivem Verlauf direkt die Vergabe der Architektenleistungen einzuleiten.

Landrat Achim Schwickert hatte dem Kreis-, Schul- und Schulträgerausschuss zuvor die Vorteile eines Neubaus gegenüber der Sanierung aufgezählt: Der Schulbetrieb kann während der Bauphase ungehindert weitergehen. Es entstehen keine Kosten ...

Lesezeit für diesen Artikel (432 Wörter): 1 Minute, 52 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.