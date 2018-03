Auf geht's in die fünfte Jahreszeit: Grau-Blau begeistert die Narren

Die erste Woche des neuen Jahres war gerade vorbei, da startete die Karnevalsgesellschaft Grau-Blau in Höhr-Grenzhausen schon in die fünfte Jahreszeit. Am Samstagabend gestalteten zahlreiche Karnevalisten die erste von fünf Sitzungen mit viel Gelächter, Applaus und einer grandiosen Stimmung.

Das frisch gekürte Höhr-Grenzhäuser Prinzenpaar zog mit Gefolge in den Saal ein und richtete einige Worte an die Besucher.

Foto: Elias Müller

Eröffnet wurde der Abend mit einem Video, in dem Sitzungspräsident Andre Geilen erklärte, „wie wir bei Grau-Blau immer die Halle so voll kriegen“. Nach dem Einmarsch des Elferrats gab Geilen die Bühne für die erste Büttenrede frei, in der Norbert Weber als „mündiger Bürger“ ein buntes Potpourri aus lustigen Erzählungen und zynischen Kommentaren zur aktuellen Weltpolitik zum Besten gab. Anschließend zog das frisch gekürte Höhr-Grenzhäuser Prinzenpaar mit Gefolge in den Saal ein und richtete einige Worte an die Besucher.

Frech präsentiert sich Robin Bayer, der bei den Kommentaren zu den Schönheitsproblemen seiner Mutter Natascha Bayer kein Blatt vor den Mund nahm. Die beiden „Erdbeeren“ sorgten mit einer Mutter-Sohn-Diskussion für lautes Gejohle und Applaus. Der erste Tanzauftritt des Grau-Blau Balletts konnte die Zuschauer ebenfalls begeistern. Nach ihrem schwungvollen Marschtanz standen sie außerdem Spalier für die Verleihung des Grau-Blauen Ambert an Tim Gebauer. Der zweite Vorsitzende der KG erhielt in diesem Jahr diesen Ehrenpreis für besonders engagierte Karnevalisten. Im nächsten Programmpunkt berichtete „der Norddeutsche“ Ove Jensen von so manchen Problemen beim Bau seines Hauses. Das Verhalten der Handwerker und Besuche bei Ikea trieben ihn in die Verzweiflung und dem Publikum vor Lachen fast Tränen in die Augen.

Keine Tränen, aber vielleicht Schweißausbrüche bei der einen oder anderen Frau im Saal verursachte die „Boygroup“. Die jungen Männer flogen als Piloten verkleidet in akrobatischen Meisterleistungen quer über die Bühne und heizten dem Publikum ein. Als letzter Punkt vor der Pause sorgte Martin Staudt als Jupp Schmitz vom Bauhof für viel Gelächter mit witzigen Geschichten, die er mit trockenem Humor hervorragend darbot.

Die zweite Hälfte läutet der Musikverein Hillscheid mit Karnevalshits ein, die die Zuhörer zum Klatschen, Singen und Tanzen brachten. Anschließend trat erneut Natascha Bayer als schlecht gelaunte Bademeisterin auf, die ihrer Wut über überfürsorgliche Mütter und ältere Herren im Schwimmbad lautstark Luft machte. Das Grau-Blau Ballett konnte mit seinem zweiten Tanz erneut überzeugen, bei diesem wurde es außerdem von der Sitzungsband mit Sängerin live begleitet. Mit den „Lebenskünstlern“ standen danach zwei Männer auf der Bühne, die zu den Urgesteinen des Höhr-Grenzhäuser Karnevals gehören. Norbert Weber und Thomas Paulsen hatten Witze aus der ganzen Welt und einige Lieder auf Lager, die sie mit Gitarre präsentierten. Nach den beiden rockten die „Grau-Blau Engel“ Sandra Gebauer, Melanie Gisch und Sylvia Staudt mit Musik, Tanz und fetzigem Gesang die Halle. Bei ihrer Zugabe hielt es keinen Zuschauer mehr auf dem Stuhl, und alle sangen begeistert mit. Bernd Opitz sorgte als die opulente Schönheit Marlene Jaschke wiederum für viel Gelächter.

Mit der Unterstützung weiterer männlicher Tänzer zeigte das Grau-Blau-Ballett schließlich eine beeindruckende Darbietung des Musicals Tarzan. Die authentische Dschungelkulisse, eine atemberaubende Licht- und Tonshow und vor allem die Leistung des Balletts führte dazu, dass der Beifall auch nach zwei Zugaben kein Ende nehmen wollte. Mit einem eigens für die Sitzung getexteten Abschlusslied beendete Sitzungspräsident Geilen das Programm, ehe alle gemeinsam zum großen Finale das Grau-Blau-Lied anstimmten.

Von unserem Mitarbeiter Elias Müller

Die Sitzung der KG Grau-Blau Höhr-Grenzhausen wird in den kommenden Wochen noch vier weitere Male stattfinden. Am 13., 20. und 27. Januar sowie am 3. Februar präsentieren die Karnevalisten erneut ihr buntes Programm. Karten sind noch unter Telefon 02624/ 3892 oder unter www.grau-blau.de zum Preis von 18 Euro erhältlich.