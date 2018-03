Auch im Westerwald: Kitas leiden unter immer mehr Bürokratie

Belehrungen zu Brandschutz oder Hygienevorschriften, Dokumentationen und Abrechnungen – Kindertagesstätten haben mit immer mehr Verwaltungsaufwand zu kämpfen. Das geht aus einer Studie hervor, die die rheinland-pfälzischen Diözesen beim Institut für Bildung, Erziehung und Betreuung in der Kindheit Rheinland-Pfalz (IBEB) in Auftrag gegeben haben. Demnach haben die Aufgaben, die Kita-Leitungen zu erfüllen haben, in den letzten zehn Jahren enorm zugenommen. In nur einem Bereich hätten die Aufgaben bei den Meisten abgenommen: in der direkten Arbeit mit den Kindern. Abhilfe könnten etwa zusätzliche Verwaltungskräfte schaffen.

Foto: Stadt Koblenz

Es ist Essenszeit in der katholischen Kita St. Laurentius in Moselweiß. Standortleiterin Anja Nuß hilft aus, eine Mitarbeiterin ist krank. „Ich bin der Joker in der Kita, wann immer jemand gebraucht wird, springe ich ein“, berichtet sie. Seit 24 Jahren ist die 49-Jährige Leiterin der Kita, in der derzeit 90 Kinder betreut werden, und hat erlebt, wie die Verwaltungsaufgaben immer komplexer geworden sind: Neben der Gestaltung des Dienstplans für die 13 pädagogischen Fachkräfte und den Elterngesprächen müssen heute zusätzlich Statistiken gepflegt und Qualitätsmanagement umgesetzt werden. Auch bei Monika Alsdorf, Leiterin der Niederberger Kita St. Pankratius, nehmen gesetzliche Vorgaben beispielsweise zum Infektionsschutz immer breiteren Raum ein: „Die vorgeschriebenen Belehrungen kosten sehr viel Zeit“, erklärt die Verantwortliche.

Beide Leitungskräfte haben an der repräsentativen Studie teilgenommen, die IBEB-Direktor Prof. Armin Schneider durchführte. 84 Kita-Leitungen in ganz Rheinland-Pfalz bestätigten im Rahmen der Erhebung, dass fast alle Leitungsaufgaben enorm zugenommen haben. Heutige Kitas sind nicht nur größer als noch vor zehn Jahren und umfassen zusätzliche Berufsgruppen. „Außerdem müssen viele Aufgaben zusätzlich erledigt werden, wie Dokumentationen oder Sicherheitsbestimmungen“, erklärte Prof. Armin Schneider bei der Vorstellung der Studie. Mehr als die Hälfte der Befragten kann die Verwaltungsarbeit nicht innerhalb der Arbeitszeit ausführen. Zudem leiden die Kitas im Land unter Personalmangel. Zu ihrer Entlastung führten die Befragten eine höhere Anzahl an Stunden für die Leitungstätigkeit an, außerdem Verwaltungskräfte, die in den Einrichtungen arbeiten und ähnlich wie Sekretärinnen an Schulen Verwaltungsaufgaben übernehmen.

In Auftrag gegeben haben die Erhebung die Diözesen Limburg, Mainz, Speyer und Trier. „Die Novellierung des Kita-Gesetzes steht an, dafür wollten wir wissenschaftlich fundierte Bewertungen erhalten, um damit Einfluss auf die politische Diskussion zu nehmen“, erklärte der Trierer Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg beim Pressegespräch. Angela Thelen, Abteilungsleiterin Kitaeinrichtungen im Diözesan-Caritasverband Trier, hofft, dass die Ergebnisse der Studie Beachtung finden und konkret eben in angemessene Leitungsdeputate und die klare Bemessung von Stellen für Verwaltungsaufgaben münden. Vorgestellt wird die Studie Fachpraxis, Trägern und Politik am Donnerstag, 15. Februar, auf einem Fachtag zur Bürokratie in Kitas an der Hochschule Koblenz.

Von unserer Mitarbeiterin Katharina Demleitner