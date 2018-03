Arbeitsreise mit jähem Ende: Transporter brennt an Tankstelle aus

Anders als geplant endete eine Arbeitsreise für Arbeiter einer Trockenbau-Firma aus dem Erzgebirge – nämlich mit einem brennenden Firmentransporter in Görgeshausen im Westerwald.

Die sieben Maler und Trockenbauer waren gegen kurz vor 3 Uhr am Freitagmorgen auf dem Weg in Richtung Österreich, um dort auf einer Baustelle zu arbeiten. Auf der Autobahn 3 wenige Kilometer hinter der Anschlussstelle Montabaur stellten sie plötzlich einen seltsamen Geruch in ihrem Opel fest, so dass der Fahrer die A3 an der Anschlussstelle Diez verließ.

Als er auf einem Parkplatz der nahegelegenen Tankstelle in Görgeshausen anhielt, um sich den Firmenbus näher anzuschauen, schlugen bereits die ersten Flammen aus dem Fahrzeug. Geistesgegenwärtig schoben die sieben Männer ihren Transporter vom Tankstellengelände auf die davorliegende Straße. Trotz der umgehenden Alarmierung der Feuerwehren aus Görgeshausen und Nentershausen konnte nicht verhindern werden, dass der Sprinter mitsamt der Arbeitsmaterialien komplett ausbrannte. Hierbei wurde auch der Fahrbahnbelag in Mitleidenschaft gezogen.

Die Maler und Trockenbauer, die ihr persönliches Gepäck retten konnten, blieben unterdessen komplett unverletzt und kamen vorrübergehend in einem Hotel in Heiligenroth unter.

Von unserem Reporter Andreas Egenolf