Apfelernte freut Wäller Herzen

Westerwaldkreis – Äpfel bis zum Abwinken – die gibt es in diesem Jahr zumindest in dieser Region. Das beweisen die vielen Leserfotos, die nach dem Aufruf der WZ in der Redaktion eingegangen sind. Aber auch ein Blick auf die Westerwälder Streuobstwiesen ist eindrucksvoll: Von dort schauen Bäume voller roter Augen ins Land und warten darauf, von ihrem Ballast befreit zu werden. Doch die Apfelfans kommen mit dem Pflücken nicht nach. Viele Äpfel bleiben übrig.

Das ist längst nicht überall so (die WZ berichtete). In manchen Regionen haben Frostschäden und Hagel die Ernte deutlich reduziert. Doch die Westerwälder können das gesunde Obst nach Lust und Laune verwerten. Apfelkuchen backen, Kompott einkochen, so manche Sorte lässt sich gut lagern und liefert den ganzen Winter über Bioobst vom Feinsten. Ganz besonders beliebt ist dabei der Boskop. Ein säuerlicher, knackiger Apfel, der fast alles mit sich machen lässt. Lagern lässt er sich bei 1 bis 3 Grad.

Äpfel müssen immer getrennt von anderem Obst und Gemüse lagern. Äpfel, die bei Sonnenwetter gepflückt wurden, müssen vor dem Einlagern erst abkühlen. Sie sollten frostfrei, aber so kühl wie möglich liegen. Äpfel, die vor der Ernte oder während der Lagerung Frost bekommen haben, sind als Lageräpfel nicht zu gebrauchen. Durch die Frostschäden faulen sie innerhalb kürzester Zeit. So manche Großmutter lagerte die Äpfel früher in einem extra abgeteilten Bereich eines Natursteinkellers. Der hatte das ganze Jahr über konstant 8 Grad. Wenn ein solcher Keller nicht zur Verfügung steht, erfüllt eine alte Kommode an einem kühlen Platz den gleichen Zweck. skw