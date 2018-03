Anwalt auf der Anklagebank: Jurist steht wegen eines Gefallens vor Gericht

Normalerweise vertritt er als Rechtsanwalt die Angeklagten vor Gericht. Nun musste ein Jurist aus dem Westerwaldkreis selbst auf der Anklagebank Platz nehmen. Ihm wurde vorgeworfen, Gelder einer Mandantin veruntreut zu haben. Rund 53.000 Euro sollte er aus einem Versteigerungsverfahren behalten haben, anstatt das Geld seiner Klientin auszuzahlen.

Die Verhandlung vor dem Schöffengericht Montabaur brachte ans Licht, dass der Angeklagte seiner Mandantin lediglich einen Gefallen tun wollte. Das Verfahren wurde gegen einen Geldbetrag eingestellt.

Hintergrund: Im Sommer 2011 hatte der Westerwälder Jurist eine Mandantin fortgeschrittenen Alters im Rahmen einer Vermögensversteigerung einer Immobilie vertreten. Das Geld, rund 53.000 Euro, wurde auf ein Konto des Juristen überwiesen. Im nächsten Schritt verbuchte der Mann den Verkaufserlös aus der Versteigerung auf ein anderes Geschäftskonto, das sich zu dieser Zeit im Minus befunden haben soll. Auch zu einem späteren Zeitpunkt wurde die Summe nicht vollständig an die ältere Dame ausgezahlt. Rechtsanwältin Sandra Buhr, die ihren Kollegen vor Gericht vertrat, machte deutlich, dass ihr Mandant zu keiner Zeit das Geld behalten wollte. „Seine Klientin hatte ihn darum gebeten, ihr Geld zu verwalten“, erklärte sie. „Das Geld sollte erst mal bei ihm bleiben, weil sie sich mit ihren Kindern zerstritten hatte.“

Der Angeklagte führte weiter aus, dass er seine Klientin zwischen 2007 und 2013 in rund 43 Mandaten vertreten hatte und auch darüber hinaus mit ihr in Kontakt stand. Zwischen dem Juristen und der älteren Dame habe sich über die Jahre ein freundschaftliches Vertrauensverhältnis aufgebaut, weshalb er ihr entgegenkommen und das Geld für sie behalten wollte. Auch sei er mit diversen Zahlungen in Vorlage getreten. Von der Familie sei die Dame im Stich gelassen worden, besonders mit der Tochter sei sie zerstritten gewesen. Sie habe befürchtet, dass ihre Kinder das Geld an sich reißen wollten. Bei der Umbuchung von einem Geschäftskonto auf das andere handele es sich um einen normalen Geschäftsvorgang, erklärte er. Buhr machte deutlich, dass das Anwaltsbüro ihres Mandanten mehr eine „Lebensberatungsstelle“ als eine Kanzlei für die Dame gewesen sei. Die Frau ist zwischenzeitlich gestorben.

Über die Jahre hatte der Angeklagte nachweislich immer wieder kleinere Beträge an die Dame ausgezahlt. Immer dann, wenn sie Geld benötigt hatte, erklärte er das Vorgehen. Er sei zudem von seiner Klientin ermächtigt worden, selbstständig Honoraransprüche von dem Erlös aus der Versteigerung geltend zu machen. Eine Mitarbeiterin seiner Kanzlei bestätigte im Zeugenstand die Absprache zwischen dem Juristen und seiner Klientin. Als die Dame dement wurde, hatte ihr Sohn die Vormundschaft übernommen.

Das sei der Zeitpunkt gewesen, als zum ersten Mal nach dem Geld gefragt worden sei. Der Angeklagte habe sich mit dem Anwalt des Sohnes auf einen geringen Betrag geeinigt, der nach Abzug des Honorars und der bereits getätigten Auszahlungen übrig geblieben war.

Damit schien die Sache zunächst erledigt. Der Fall landete letztlich vor dem Landgericht Koblenz, nachdem die Tochter des Mandanten 2015 geklagt hatte, dass der Anwalt zu hohe Gebühren einbehalten hätte. Der Anwalt wurde verurteilt, 30.000 Euro zurückzuzahlen. Das sei wesentlich mehr gewesen, als der Tochter nach Abzug der Anwaltskosten zugestanden hätte, machte Buhr deutlich. Das Problem war: Der Jurist kann die Vereinbarung nicht belegen, da diese nicht schriftlich festgehalten wurde. Auch sei nicht jeder Termin mit der älteren Dame, den er abgerechnet hatte, aufgrund des freundschaftlichen Verhältnisses dokumentiert worden. Ein Fehler, wie der Angeklagte heute einräumt.

Die Staatsanwaltschaft sprach im Laufe des Verfahrens zwar nicht mehr von Veruntreuung des Geldes, aber dennoch von einer Pflichtverletzung und Treuebruch.

Das Verfahren wurde gegen eine Zahlung von 3000 Euro eingestellt. Das Geld soll einer gemeinnützigen Einrichtung zugute kommen.

