André Fuckert tritt bei "Einfach die Besten" an

Mit einem selbst geschriebenen Lied tritt André Fuckert bei der SWR-Talentshow "Einfach die Besten" an. Am Freitag, 10. August, wird er sich mit seinem Klavierschüler Henrik dem Urteil einer prominent besetzten Jury stellen. Den Westerwäldern ist der 29-jährige Westerburger gut bekannt, durch viele Auftritte und vor allem auch durch seine "Westerwald Ballade", die er 2007 schrieb.

Diese Aufnahme wurde bei einem Konzert in Schanghai im Dezember 2011 aufgenommen. André Fuckert überraschte dabei seine Zuhörer, da er Hits in chinesischer Sprache sang.

An seinen ersten Auftritt kann sich André Fuckert allerdings nur noch vage erinnern. Aufgeregt sei er gewesen, als er im Lindner-Hotel am Wiesensee spielte, erzählt er. Seitdem hat er mit seinem Können am Klavier und seinem Gesang schon unzählige Menschen erfreut – in Stadthallen, bei Feiern, auf großen Bühnen und Tourneeauftritten, die ihn auch ins Ausland führten, zweimal sogar bereits nach China.

Größtenteils autodidaktisch das Klavierspielen erlernt

"Da hab ich auch chinesische Popsongs gesungen, die klingen den amerikanischen sehr ähnlich", berichtet der 29-Jährige. Am Telefon nahm er dabei jeden Tag mehrere Stunden Sprachunterricht, um die Songs auf Chinesisch singen zu können. "Das klappte so gut, dass mich die Leute fragten, ob ich Mandarin beherrsche", erinnert er sich.

Größtenteils autodidaktisch brachte Fuckert sich mit elf Jahren das Klavierspielen bei, angeregt durch seinen Onkel, der Musikprofessor ist. "Mein Klavierlehrer war Billy Joel", sagt er augenzwinkernd. Und das kam so: Mit 15 Jahren bekam er von seinem Onkel dessen Billy-Joel-Alben geschenkt. Zwei Jahre lang habe er dann fast ausschließlich dieses Vorbild nachgespielt und nachgesungen.

Den Sprung ins kalte Wasser wagte Fuckert als 18-Jähriger mit seinem ersten großen Auftritt in der Stadthalle Westerburg. Und er erntete Beifallsstürme für die Interpretation von Liedern von Robbie Williams, die damals die Charts stürmten. Heute, so sagt Fuckert, besteht sein Leben "zu 90 Prozent aus Musik". Schon mit 15 Jahren fasste er den Entschluss, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. "Es gab und gibt nichts, woran ich mehr Spaß hätte", begründet er.

Zum Nachspielen und Singen kamen eigene Stücke und Texte hinzu, später auch Chorsätze und Instrumentalstücke. Logischerweise hat er einen Wunsch für die eigene Zukunft: "Ich möchte mein ganzes Leben lang Musik machen und mein eigener Herr bleiben".

Jetzt hofft der Westerburger, in naher Zukunft sein Studium (Klavier, Arrangieren, Produzieren, Komponieren) abschließen zu können. Von den Möglichkeiten, die sich ihm an der Folkwang-Hochschule Essen bieten, schwärmt er – beispielsweise von dem Superstudio, das ihm mit einer riesigen Tondatenbank beste Voraussetzungen zum Experimentieren bietet. Fantastisch findet er dabei auch, mit Videos auf Youtoube eine Plattform zu haben, sich selbst weltweit bekannt zu machen. Rund 50 eigene Videos, die beispielsweise mit Freunden auch auf Reisen gedreht wurden, sind bereits entstanden und werden oft geklickt (youtube.de/pianoandre1).

Westerburger möchte seine Freude an der Musik weitergeben

Auch wenn Fuckert von dem Talent profitiert, eine Melodie nach einmaligem Hören mitspielen zu können, verdankt er seine künstlerische Fähigkeit auch diszipliniertem Üben. Sein Repertoire: Alle Richtungen von Rock und Pop. In Workshops und als Klavierlehrer verfolgt der Westerwälder aber vor allem einen Grundsatz: So, wie für ihn das Musizieren Freude ist, möchte er seinen Schülern diesen Spaß weitergeben.

Wie sich das anhört, wird zu erleben sein, wenn Fuckert am 10. August bei "Einfach die Besten" auf der Bühne steht: Denn zu diesem Auftritt bringt er seinen zehnjährigen Schüler Henrik mit. "Wir treten mit zwei Flügeln auf und spielen ein von mir geschriebenes Lied, das ich auch singen werde", verrät Fuckert. Die Sendung wird am 17. August ausgestrahlt.

Von unserer Reporterin Angela Baumeier