Alle wollen zum Landesentscheid: 180 Musiktalente wetteifern in Montabaur

Der 55. Regionalwettbewerb von Jugend musiziert der Region Montabaur mit den Landkreisen Rhein-Lahn und Westerwald hat am Wochenende 180 junge Musikerinnen und Musiker im Alter von 8 bis 19 Jahren aus dem ganzen Landkreis ins Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz (LMG) nach Montabaur geführt.

Das Flötenoktett Flautastique war beim 55. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in den Räumen des Landesmusikgymnasiums Montabaur ein Beispiel für das hohe musikalische Niveau bei dem Wettbewerb. Mit der maximalen Punktzahl von 25 und dem ersten Preis belohnt, sind die Musiker für den Landeswettbewerb in Mainz qualifiziert. Foto: Hans-Peter Metternich

Musik an einem Musikgymnasium ist an sich nichts Besonderes. Am Samstag und Sonntag war dennoch alles etwas anders. Das LMG verfügt für den Wettbewerb über ideale Räumlichkeiten und eine ideale Infrastruktur. Dort wetteiferten die jungen Nachwuchstalente um Punkte und um die begehrte Weiterleitung zum Landesentscheid vom 15. bis 18. März an der Musikhochschule in Mainz.

Gitarre, Blockflöte und Querflöte, Klarinette, Saxofon, Oboe, Fagott und Blechbläser traten, geprägt von einer enormen musikalischen Vielseitigkeit, bei den Solowertungen an. Die Duo-Kategorien „Klavier und ein Streichinstrument“, „Duo Kunstlied“ und „Klavier vierhändig oder an zwei Klavieren“ garantierten ebenso außergewöhnliche Hörerlebnisse wie die Kategorien „Schlagzeugensembles“ und „Besondere Ensembles“. Bundesweit sind jährlich rund 25.000 junge Menschen bei dem 1963 gegründeten Wettbewerb mit dabei. Die Teilnahme an „Jugend musiziert“ hat vielen Musikern den Einstieg in eine professionelle Musikkarriere ermöglicht.

Für die Disposition des jüngsten Regionalwettbewerbes und die reibungslose Abwicklung der einzelnen Wertungsspiele, was allein schon eine logistische Meisterleistung darstellte, zeichneten die Organisatoren Sabine Melchiori, Wolfgang Lang und Klementina Pleterski verantwortlich. Bei dem Regionalentscheid von Jugend musiziert in Montabaur bescheinigten die 28 Juroren, die aus verschiedenen Bundesländern in den Westerwald gekommen waren, unisono einen hohen Leistungsstandard aller Teilnehmer.

Dabei legten die Jurymitglieder die Messlatte recht hoch an. Als Beispiel für das enorme Leistungsniveau mag hier das Flötenoktett hervorgehoben werden. Seit 2012 gibt es am LMG in Montabaur das Flötenensemble Flautastique, das sich einen festen Platz in der Ensemble-Landschaft des Gymnasiums erspielt und in anderen Besetzungen schon mehrfach an Bundeswettbewerben teilgenommen hat. In der Besetzung, wie das Oktett beim jüngsten Wettbewerb antrat, spielen die Jugendlichen etwa ein Dreivierteljahr.

Ohne die uneingeschränkte Leidenschaft zum Musizieren und vor allem das ausgeprägte musikalische Talent aller Interpreten könnte ein solches Ensemble wohl kaum lange Bestand haben. Die Verbundenheit untereinander, auch über das „Schulleben“ hinaus, wurde unter anderem dadurch deutlich, dass die ehemaligen Flautastique-Spielerinnen Anna Theis und Anna Marie Voll es sich nicht nehmen ließen, beim Wertungsspiel vor den Juroren dabei zu sein und den jungen Musikerinnen und Musikern die Daumen zu drücken. Florian Jakob, einer der Flötisten bei Flautastique, verriet im Gespräch mit unserer Zeitung, dass er nach dem Abitur die Musik zu seinem Beruf machen möchte. Die übrigen streben andere Berufsziele an, wollen aber das Musizieren nicht aus den Augen verlieren.

Übrigens: Das Ensemble Flautastique hat auch beim jüngsten Regionalwettbewerb Jugend musiziert seinen hohen musikalischen Leistungsstand unter Beweis gestellt, denn mit der maximalen Punktzahl von 25 erspielten sie sich einen ersten Platz und die Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Ein weiterer Bericht zum Regionalwettbewerb mit den Namen der Gewinner folgt.

Von unserem Mitarbeiter Hans-Peter Metternich