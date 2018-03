Alex lässt die Finger fehlerfrei über die Tastatur fliegen

Rasend schnell fliegen die Finger von Alex Dommermuth über die Tastatur. In Windeseile hat der 13-jährige Schüler aus Horressen die Textvorlage abgeschrieben. Auf fast 400 Anschläge pro Minute kommt der Gymnasiast bei Wettbewerben. Das entspricht mehr als sechs Buchstaben pro Sekunde. Dem Ergebnis ist diese Eile jedoch nicht anzumerken: Alexanders Texte sind in der Regel nahezu fehlerfrei.

Alex Dommermuth hat dank seiner flinken Finger bereits mehrere Pokale gewonnen. Der 13-jährige Schüler zählt zu Deutschlands schnellsten Nachwuchskräften im Maschinenschreiben. Foto: Thorsten Ferdinand

Horressen – Rasend schnell fliegen die Finger von Alex Dommermuth über die Tastatur. In Windeseile hat der 13-jährige Schüler aus Horressen die Textvorlage abgeschrieben. Auf fast 400 Anschläge pro Minute kommt der Gymnasiast bei Wettbewerben. Das entspricht mehr als sechs Buchstaben pro Sekunde. Dem Ergebnis ist diese Eile jedoch nicht anzumerken: Alexanders Texte sind in der Regel nahezu fehlerfrei.

Die Leistung des angehenden Achtklässlers im Maschinenschreiben ist außergewöhnlich. Das hat auch Karin Roth vom Verein Schülerleistungsschreiben sofort bemerkt. Nach einem Crashkurs vor zwei Jahren motivierte die Lehrerin den talentierten Jungen zur Teilnahme an Wettbewerben. Nach zwei zweiten Plätzen im vergangenen Jahr schaffte es Alex 2012 an die Spitze: Er gewann sowohl das rheinland-pfälzische Schülerleistungsschreiben für Gymnasien als auch den Bundespreis im Deutschen Stenografenbund in seiner Altersklasse. Auf Landesebene setzte er sich dabei sogar gegen ältere Konkurrenten durch. Dafür wurde er auch an seiner Schule, dem Montabaurer Mons-Tabor-Gymnasium, ausgezeichnet.

Karin Roth ist vor allem von der niedrigen Fehlerquote des Schülers begeistert. In ihrer Ausbildung legt sie darauf besonderen Wert. Bei seinem Landessieg musste Alex zehn Minuten lang einen Text abschreiben. Er kam dabei auf 399 Anschläge pro Minute und machte nur einen einzigen Fehler. "Ich merke sofort, wenn ich eine falsche Taste gedrückt habe, auch wenn ich blind schreibe", erklärt der Schüler. Das Tippen ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Einen falschen Griff korrigiert er im Handumdrehen. Das korrekte Abschreiben der Vorlage wird bei den Wettbewerben besonders belohnt: Für jeden richtigen Buchstaben gibt es einen Punkt, für jeden falschen 100 Strafpunkte. Aus diesem Grund landeten auch einige noch schnellere Jugendliche in der Wertung hinter Alexander. Sie waren einfach nicht gründlich genug.

Für die Vorbereitung auf die Prüfungen nimmt sich der 13-Jährige nur etwa eine Woche Zeit. Dann übt er jeden Tag intensiv, um die Geschwindigkeit und die Konzentration auf die Spitze zu treiben. Ansonsten reicht dem Schüler das normale Chatten am Computer völlig aus, um im Training zu bleiben. Klar ist, dass Alex auch seine Schulaufgaben am liebsten am PC erledigt, denn an der Tastatur ist er schneller als beim Schreiben mit dem Füller oder Kugelschreiber. Ein Beruf, der Mathe und Informatik verbindet, ist das Ziel des flotten Jungen. Alex hockt jedoch nicht den ganzen Tag vor dem PC. Er spielt auch Fußball und angelt gerne. Sportliche Hobbys sind ihm ebenfalls wichtig, um einen Ausgleich zu Schule und Maschinenschreiben zu haben.

Inzwischen hat der Gymnasiast übrigens angefangen, auch an Leistungsschreiben in englischer Sprache teilzunehmen. In diesem Bereich kam er zuletzt auf 315 Anschläge, was ebenfalls für den Landessieg reichte. Karin Roth möchte ihn nun zur Teilnahme an internationalen Wettbewerben motivieren. Der 13-Jährige selbst bleibt jedoch bescheiden. "Ich weiß nicht, ob es dafür schon reicht", meint er etwas skeptisch. Einen Versuch wäre es allemal wert.

Von unserem Redakteur Thorsten Ferdinand