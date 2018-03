Alaskafeeling im Westerwald: Liebenscheid ist fürs große Rennen gewappnet

Seit 1981 veranstaltet die Feuerwehr Liebenscheid nun schon ihr traditionelles Schlittenhunderennen. Am letzten Januar-Wochenende, 27. und 28. Januar, geht der Rennbetrieb jeweils von 11 Uhr bis 14 Uhr in die nächste Runde.

Am letzten Januar-Wochenende geht das Schlittenhunderennen in Liebenscheid in die nächste Runde. Die Organisatoren wollen die Zuschauer mit einem interessanten Programm begeistern. Foto: Röder-Moldenhauer/Archiv

Erwartet wird ein internationales Starterfeld aus den Niederlanden, Belgien, Polen und Deutschland. Das Rennen wird nun schon im 37. Jahr mit reinrassigen Schlittenhunden durchgeführt und mit offenen Gespannen gefahren. Das Liebenscheider Schlittenhunderennen ist die drittälteste Veranstaltung ihrer Art in Deutschland. Die Schirmherrschaft hat Landrat Achim Schwickert übernommen. Sollte es an diesem Wochenende an Schnee mangeln, findet ein entsprechendes Wagenrennen statt.

120 Schlittenhunde werden zum Rennen in Liebenscheid erwartet.Die Zahl der Gespanne ist mit 40 bis 60 angegeben.

Waren Schlittenhunderennen noch vor einigen Jahren allenfalls ein Sport für Kenner oder Insider, so werden sie heutzutage immer beliebter und ziehen Jahr für Jahr immer neue Menschen in ihren Bann. So können Interessenten auch in Liebenscheid diesen schönen Wintersport genießen und ein unvergessliches Rennwochenende mit der ganzen Familie erleben. Einen großen Anteil am Erfolg des Liebenscheider Schlittenhunderennens hat Ehrenmitglied Volker Thomé sowie der damalige Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr im Jahr 1981. Seit den anfänglichen Planungen 1979 war Thomé stets beteiligt. Damals wie heute steht Liebenscheid für eine hervorragende Organisation und den guten Ablauf des Rennens im Westerwald.

Ein Hauch von Alaska beim Schlittenhunderennen in Liebenscheid 1 von 52 Das 36. Internationale Schlittenhunderennen lockte Besucherscharen nach Liebenscheid. 88 Gespanne aus ganz Deutschland, aber auch aus Belgien und den Niederlanden hatten sich angemeldet. Foto: Röder-Moldenhauer „Als Veranstalter haben wir uns rund um das Rennwochenende einiges einfallen lassen, um die 37-jährige Tradition des Rennens in Liebenscheid weiter fortzuführen und die Zuschauer mit einem interessanten Programm zu begeistern“, heißt es in einer Pressemitteilung. So werden etwa wieder Tourenfahrten in Liebenscheid angeboten. Bei dieser Rennklasse müssen die Musher und ihre Hunde auf einer circa 18 bis 20 Kilometer langen Strecke fahren. Auch nichtreinrassige Hunde haben die Chance, sich mit anderen Gespannen zu messen. Den kleinen Gästen wird ebenfalls wieder etwas geboten, sei es eine Vorführung der BRH-Rettungshundestaffel, die an beiden Tagen in der Mittagspause stattfindet, oder das Toben auf einer Hüpfburg.

Insgesamt erwarten die Besucher circa 40 bis 60 Gespanne mit etwa 120 Schlittenhunden. Das Rennen wird in 15 Kategorien ausgetragen. Die jeweiligen Gespanne starten in einem Abstand von drei bis fünf Minuten, sodass das Renngeschehen an beiden Veranstaltungstagen von 11 Uhr bis 14 Uhr beobachtet werden kann. Die Tourenfahrer werden unter den ersten Startern sein. Das Kinderrennen findet am Samstag, 27. Januar, gegen 17 Uhr statt. Hier starten die Kinder der Musher-Familien, um deren Einstieg in den Schlittenhundesport zu fördern. Nach Rücksprache mit den Veranstaltern und den teilnehmenden Mushern ist es auch möglich, anderen Kindern einmal das Feeling der Schlittenhundefahrten näher zu bringen.

Die Eintrittspreise an beiden Renntagen belaufen sich nach Mitteilung der Veranstalter wie folgt: Erwachsene zahlen 3 Euro, für Kinder bis 15 Jahre müssen 2 Euro entrichtet werden. Den Hinweisschildern für die Parkplätze sollte Folge geleistet werden, so die Organisatoren. Ferner sollten Besucher ihre eigenen Hunde zu Hause lassen.

Finden weder ein Wagen- noch ein Schneerennen statt, so wird auf jeden Fall am 27. Januar ab 20 Uhr der Musherball in der Mehrzweckhalle veranstaltet. Für die Musherparty ist es den Organisatoren erneut gelungen, die Rock-Pop-Cover-Band The Kolbs zu engagieren. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt zum Ball beträgt 4 Euro. Natürlich ist am kompletten Wochenende bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Neben kalten und warmen Getränken besteht für Besucher die Möglichkeit, sich in der Mehrzweckhalle bei einem Imbiss sowie Kaffee und Kuchen zu stärken. Zudem wird um die Mittagszeit selbst gemachte Erbsensuppe aus der Gulaschkanone im Feuerwehrgerätehaus angeboten.

