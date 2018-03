Alarmierend: Immer weniger Läden in kleinen Ortschaften

Im Westerwaldkreis gibt es immer weniger Einkaufsmöglichkeiten in kleinen Dörfern. Das hat eine Studie der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Handwerkskammer (HwK) Koblenz zur Einzelhandelsnahversorgung im ländlichen Raum ergeben. Das Ergebnis ist für Menschen, die kein Auto zur Verfügung haben, durchaus alarmierend: Demnach gibt es in mehr als der Hälfte der Dörfer im Westerwaldkreis inzwischen keine Einkaufsmöglichkeiten mehr.

Immer weniger Einkaufsmöglichkeiten gibt es in den Dörfern im Westerwald. Foto: dpa

Nur 48 Prozent der befragten Ortsbürgermeister gaben an, dass es im Dorf noch einen Metzger, einen Bäcker oder einen Supermarkt gibt. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Situation damit in 40 Prozent der Westerwälder Orte verschlechtert. Die Erwartungen der Ortsbürgermeister für die Zukunft sind ebenfalls pessimistisch: 64 Prozent der befragten Ortschefs aus dem Westerwaldkreis gehen davon aus, dass sich die Situation in den kommenden zehn Jahren weiter verschlechtert. Gerade einmal 6 Prozent glauben an eine Verbesserung.

Die Kammern blendeten bei ihrer überregionalen Analyse bewusst alle Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern aus. In der Studie sollte es einzig um die Nahversorgung in den Dörfern gehen. In den ebenfalls ländlich geprägten Nachbarkreisen sieht es derweil noch schlechter aus.

So verfügen im Rhein-Lahn-Kreis nur 37 Prozent der Gemeinden über eine Nahversorgungsstruktur, im Kreis Altenkirchen sind es lediglich 31 Prozent. Besser sieht es im Landkreis Neuwied aus, wo immerhin 62 Prozent der Dörfer über eine Bäckerei, eine Metzgerei oder einen Tante-Emma-Laden verfügen. Alerdings sind die Ortschaften dort durchschnittlich auch etwas größer.

Die Chance auf eine Nahversorgungsstruktur steigt erwartungsgemäß mit der Einwohnerzahl eines Dorfs. Das zeigt sich auch im Westerwaldkreis, wo die Strukturen in der Verbandsgemeinde Wirges am besten sind. Dort verfügen 70 Prozent der Dörfer über eigene Geschäfte, es gibt aber auch mehrere größere Gemeinden wie zum Beispiel Siershahn (2800 Einwohner) oder auch Dernbach (2500 Einwohner). Dagegen verfügen in der benachbarten Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach nur 30 Prozent der Dörfer über Einkaufsmöglichkeiten. Dort gibt es mit Nauort (2300 Einwohner) nur ein größeres Dorf. Die restlichen Ortschaften haben weniger als 1000 Einwohner.

Eine Alternative zu Einzelhandelsgeschäften können mobile Verkaufswagen sein. In jedem zweiten Wäller Dorf ohne eigene Nahversorgung gibt es ein solches Angebot. Ältere Leute ohne eigenes Auto haben damit zumindest die Möglichkeit, zu festen Zeiten ihre Lebensmittel im Ort einzukaufen. Einen rollenden Tante-Emma-Laden gibt es zum Beispiel im Buchfinkenland und auf den Gelbachhöhen südlich von Montabaur, wo ebenfalls kleinere Dörfer dominieren. Der Verkaufswagen der Firma „Westerwälder Frischdienst“ bietet dort seit Oktober 2015 unter anderem Backwaren, Obst und Gemüse sowie frische Milch- und Eierprodukte an.

Die bisherigen Erfahrungen mit dem mobilen Dienst in der Verbandsgemeinde Montabaur zeigen aber auch, wo das grundsätzliche Problem der kleinen Tante-Emma-Läden liegt. Die Bewohner der Dörfer klagen zwar oftmals darüber, dass es im Ort keine Einkaufsmöglichkeiten gibt. Wenn es solche Angebote gibt, werden sie aber dennoch von vielen Menschen nicht genutzt.

Für die Anbieter ist es erwartungsgemäß schwierig, einen kleinen Laden wirtschaftlich zu betreiben, wenn die Kunden ihn nur nutzen, falls sie ein Produkt im großen und günstigeren Discountmarkt vergessen haben. Im Einkaufsverhalten der Westerwälder Verbraucher liegt somit ein Hauptgrund für das Verschwinden der kleinen Läden aus den Dörfern im Kreis.

Von unserem Redakteur Thorsten Ferdinand