Man darf davon ausgehen, dass die Kundgebung der AfD-Landtagsfraktion in Hachenburg zum Thema „Machtausbau von Ditib stoppen, Erdogan-Funktionäre raus aus dem Westerwald“ die Bürger in der Löwenstadt in Sachen Moschee weiter polarisieren sollte. Das ging am Samstag aus zwei Gründen gründlich schief: Die Redner der AfD machten ihre Beiträge nur am Rand am Hachenburger Moscheebau fest. Und die Bürger der Stadt ignorierten mehrheitlich den AfD-Auftritt, beteiligten sich aber in großer Zahl und über fast alle politischen Richtungen (inklusive der Bürgerinitiative!) hinweg am ersten Hachenburger Barcamp zur weiteren Entwicklung der Stadt.

Schon allein die Zahl und die Bandbreite der Bürger, die zum Barcamp im Vogtshof kamen, machte deutlich, dass man nach all den Querelen der vergangenen Monate jetzt nach vorne schauen ...

Lesezeit für diesen Artikel (526 Wörter): 2 Minuten, 17 Sekunden

