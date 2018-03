122 Schüler des Mons-Tabor-Gymnasiums in Montabaur haben es geschafft: Sie erhielten am Freitag aus den Händen von Schulleiter Armin Pleiss ihr Abiturzeugnis. Die Zeugnisübergabe war der Höhepunkt des feierlichen Programms in der voll besetzten Aula. Pleiss freute sich über die Erfolge der Schüler, deren Gesamtschnitt bei der Note 2,5 liegt. 23 Schüler schnitten mit einer Eins vor dem Komma ab. Dreimal wurde die Traumnote 1,0 vergeben. Noah Nugel schnitt als Jahrgangsbester ab, dicht gefolgt von Maike Adler und Larissa Kleppel.

Für ihre berufliche Zukunft ermunterte der Schulleiter die Abiturienten, das zu tun, was zu ihrer Persönlichkeit passt – und nicht etwa in Unzufriedenheit zu verharren, anstatt den Sprung ins Glück ...

Lesezeit für diesen Artikel (661 Wörter): 2 Minuten, 52 Sekunden

