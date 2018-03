A3: Wohnwagengespann geriet ins Schleudern

Reisende aus den Niederlanden sind am Mittwoch auf der A3 mit ihrem Wohnwagen ins Schleudern geraten, darauf fuhr das Auto in die Mittelleitplanke. Verletzt wurde aber niemand.

Der Wohnwagen geriet ins Schleudern und zog das Auto von der Fahrbahn.

Ein niederländisches Ehepaar war auf dem Weg in den Urlaub nach Österreich als es um 12.38 Uhr mit seinem Wohnwagengespann in Folge eines Fahrfehlers auf dem mittleren Fahrstreifen ins Schleudern geriet. Der Wohnwagen schaukelte sich auf und der Pkw schlug daraufhin mit der Front in die Mittelschutzplanke. Das Gespann blieb auf dem linken Fahrstreifen unmittelbar an der Leitplanke liegen. Die Fahrerin und der zur Unfallzeit schlafende Ehemann blieben unverletzt. Das Auto und der Wohnwagen wurden total beschädigt. Ebenso wurde die sehr stabile Mittelschutzplanke stark beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei 23.000 Euro. Die Autobahnmeisterei Montabaur hatte kurzfristig die beiden linken Fahrstreifen gesperrt. Für eine halbe Stunde lief der Verkehr über den rechten Fahrstreifen und den Seitenstreifen. Es kam zu einem kurzzeitigen Rückstau von drei Kilometern. Die Fahrbahn konnte aber schon nach kurzer Zeit wieder komplett freigegeben werden. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu einem weiteren Bagatellunfall im Rückstau.