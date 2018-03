86 Gespanne werden erwartet: Schlittenhunderennen gibt's auch ohne Schnee

Aufatmen können alle Freunde des Internationalen Schlittenhunderennens in Liebenscheid: Trotz schwieriger Wetterlage werden die Rennen am kommenden Wochenende, 27. und 28. Januar, stattfinden. Wie Rennleiter André Bobek auf Anfrage mitteilt, werden sie allerdings aufgrund des fehlenden Schnees sowie der Regengüsse in den vergangenen Tagen als Wagenrennen ausgetragen werden.

In einer Krisensitzung haben die Organisatoren des Internationalen Schlittenhunderennens grünes Licht für die Veranstaltung am Wochenende gegeben: Der Wettkampf findet statt, wird aber aufgrund der Wetterlage als Wagenrennen ausgetragen werden. Somit können sich die Besucher auf ein Schauspiel im Grünen freuen.

Foto: Archiv Röder-Moldenhauer

Da viele Teile der ursprünglich geplanten Rennstrecke unpassierbar sind, einigten sich die Organisatoren auf einer Krisensitzung am Dienstagabend darauf, die Rennstrecke drastisch auf vier Kilometer zu verkürzen. Teilweise muss dabei auf befestigte Waldwege und gepflasterte Straßen ausgewichen werden. „Diese Entscheidung mussten wir kurzfristig fällen, um den Hundeschlittenführern (Mushern) konkrete Planungen für das bevorstehende Rennen geben zu können“, betont Bobek. Wie er weiter erläuterte, sind Hundeschlittenrennen bei Temperaturen bis zu 15 Grad Celsius möglich. Das ist allerdings die Maximaltemperatur, sonst würde es zu anstrengend für die Hunde.

Buspendelverkehr nutzen: An beiden Tagen beginnt der Rennbetrieb jeweils um 10.30 Uhr und endet gegen 14.30 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 3 Euro, für Kinder bis 15 Jahre jeweils 2 Euro. Von den ausgeschilderten Parkplätzen aus gibt es einen kostenlosen Buspendelverkehr zur Rennstrecke.

Laut Wetterprognose ist am Wochenende höchstens mit 10 Grad Celsius zu rechnen. Aufgrund der aktuellen Wetterprognosen ist davon auszugehen, dass Samstag der bessere Tag für einen Besuch sein wird. „Wir möchten hiermit nochmals ausdrücklich betonen, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, um einen reibungslosen Ablauf des Rennwochenendes gewährleisten zu können“, versichern die Veranstalter. Trotz der veränderten Rahmenbedingungen und der Tatsache, dass ein Wagenrennen ausgetragen wird, werden 86 Gespanne mit 350 Hunden erwartet. Aufgrund der Streckenkürzung erhielten die Organisatoren nur einige Abmeldungen.

Freuen können sich alle Freunde des Internationalen Schlittenhunderennens zudem auf eine weitere Auflage des großen Musherballs, der am Samstagabend in der Mehrzweckhalle in Liebenscheid stattfindet. Los geht es um 20 Uhr. Für Stimmung wird die Coverband „The Kolbs“ sorgen. Der Eintritt kostet vier Euro.

Das Liebenscheider Hunderennen ist eines der größten seiner Art. Bereits zum 37. Mal laden der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Liebenscheid und der Hessische Schlittenhunde-Amateursportclub zu diesem imposanten Schauspiel in den Oberwesterwald ein. Jörg Peter, Vorsitzender des Fördervereins, rechnet mit 1000 bis 1500 Zuschauern, die an der Strecke in Liebenscheid zuschauen werden. Peter bedankt sich schon jetzt bei den zahlreichen Unterstützern: „Ohne die vielen Helfer und privaten Unterstützer wäre so eine traditionsreiche Veranstaltung nicht zu stemmen.“

Um einen reibungslosen Rennbetrieb nicht zu stören, werden die Zuschauer gebeten, die ausgeschilderten Parkplätze anzufahren und dort den Anweisungen der Ordner zu folgen. Von dort aus ist ein Buspendelverkehr zur Strecke nach Liebenscheid organisiert. Zudem wird von den Organisatoren darum gebeten, keine Hunde auf das Veranstaltungsgelände mitzunehmen.

Für die Dauer der Veranstaltung wird es von Löhnfeld in Richtung Liebenscheid und von Liebenscheid in Richtung Weißenberg eine Einbahnstraßenregelung geben. Dort kann einseitig auf der jeweiligen Kreis- bzw. Landesstraße geparkt werden.

Von unserem Mitarbeiter Marvin Conradi