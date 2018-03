650 Jahre: Ötzingen feierte ein Wochenende lang

Die malerische Malberggemeinde Ötzingen hat bei herrlichem Sommerwetter ein Wochenende lang ihren 650. Geburtstag gefeiert. Nach dem Festauftakt am Samstagabend mit einem kurzweiligen Kommers, der rasch ins Gesellige überging und in eine Party mit den Lasterbacher Musikanten bis tief in die Nacht mündete, feierten die Ötzinger am Sonntag ein zünftiges Dorffest für die ganze Familie.

650 Jahre Ötzingen: Die Sommerhitze machte der kleinen Rieke gar nichts aus. Gut gelaunt saß sie in ihrem Buggy und ließ sich von Papa Ulf und Mama Martina beim „Bunten Treiben“ auf Ötzingens Straßen durch den Ort schieben. Vor allem die bunten Windspiele hatten es der Kleinen angetan. Foto: Stephanie Kühr

Zahlreiche Besucher aus dem Westerwald kamen zu dem „Bunten Treiben“ auf Ötzingens Straßen und schlenderten trotz der Rekordtemperaturen gut gelaunt entlang der zahlreichen Stände in der Ortsmitte. Keine Frage: Die Gemeinde und ihre Vereine haben in den vergangenen Monaten ganze Arbeit geleistet und viel auf die Beine gestellt: Wer durch das Dorf bummelte, konnte entlang der Festmeile alte Handwerkskünste bestaunen. So zeigte ein Korbflechter, wie Körbe geflochten und Besen gebunden werden. Schmiede ließen es sich nicht nehmen, das glühende Eisen selbst bei der sengenden Hitze zu schlagen.

Die Besucher konnten sich auch über die Bienenzucht, die Kunst des Bierbrauens und die Wurstherstellung informieren. Das Leinenmuseum Westerburg zeigte an seinem Stand eine Spinnstube und stellte historische Trachten aus. Die Jagdpächter zeigten im Wildschauwagen zahlreiche Wildexponate. Eine kleine Baumschule informierte die Gäste über heimische Baumarten. Darüber hinaus gab es alte und neue Traktoren sowie historische landwirtschaftliche Geräte, eine Getreideausstellung und Forstgeräte zu sehen.

Hobby-Bäcker Hermann-Josef Schmitz aus Ötzingen buk im mobilen Backes das Backesbrot von Bäcker Quirmbach aus Hundsangen fertig. Das Roggenbrot duftete nicht nur köstlich – es schmeckte auch so. Bienenwachskerzen, frischer Honig, Liköre und edle Brände, Westerwälder Keramik, aber auch Blumen, Gartenfiguren und Windspiele aus Metall gab es ebenfalls in Ötzingen zu kaufen. Die Itzinger Aubach-Hexen boten selbst gemachte Senfsorten und herzhafte Aufstriche an – auch dies eine Delikatesse. Die Gäste konnten an zahlreichen lauschigen Schattenplätzen verweilen. Besonders schön: Der wunderbar angelegte Garten der Familie Endlein – die „Buga „von Ötzingen.

Von unserer Redakteurin Stephanie Kühr