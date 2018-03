150 Jahre MTG: Gymnasium will 2018 groß feiern

Das Jahr 2018 ist noch jung, aber schon jetzt ist klar, dass es als eines der ereignisreichsten in die Geschichte des Montabaurer Mons-Tabor-Gymnasiums (MTG) eingehen wird. Die Schule in Trägerschaft des Westerwaldkreises feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass sind in den kommenden Monaten zahlreiche Veranstaltungen geplant, zu denen immer wieder auch die Öffentlichkeit eingeladen ist.

Das Mons-Tabor-Gymnasium in Montabaur ist in den vergangenen Jahren mehrmals erweitert und modernisiert worden. Der neue Verwaltungstrakt entstand 2010. Erst im vergangenen Jahr wurde die neue Mensa für den Ganztagsschulbetrieb offiziell eingeweiht.

Foto: Thorsten Ferdinand

Das Programm haben Schulleiter Armin Pleiss und Claudia Karwe von der Öffentlichkeitsarbeit kurz vor dem Jahreswechsel in einem Gespräch mit unserer Zeitung präsentiert. Es wird immer wieder auch die Schüler einbeziehen und verspricht, sehr abwechslungsreich zu werden. Die Feierlichkeiten beginnen schon am kommenden Mittwoch, 10. Januar, mit einer Rhetorikveranstaltung für die Jahrgangsstufen 10 bis 12, die von René Borbonus (Abiturjahrgang 1996) durchgeführt wird. Am Freitag, 2. Februar, folgt dann um 19 Uhr der erste öffentliche Programmpunkt: Die Berliner Lehrerin und Autorin „Frau Freitag“ wird in der Aula die besten Geschichten aus ihrem Buch „Für mich ist auch die 6. Stunde: Überleben unter Schülern“ vorstellen. Auf eine öffentliche Diskussionsrunde am Freitag, 2. März, freut sich Schulleiter Armin Pleiss besonders: Dann werden in der Aula MTG-Absolventen aus mehreren Jahrzehnten berichten, wie es ihnen nach der Schulzeit ergangen ist und wie gut sie in Montabaur aufs Leben vorbereitet wurden.

Die nächste Jubiläumsveranstaltung steht im Zeichen der Mathematik. Am Samstag, 21. April, ab 19 Uhr wird Professor Albrecht Beutelspacher im Rahmen der Wanderausstellung des Mathematikums (16. bis 27. April) einige mathematische Experimente präsentieren. Professionelles Musikkabarett verspricht Han’s Klaffl, der am Dienstag, 29. Mai, ab 19 Uhr am MTG zu Gast sein wird.

Weiter geht es mit einer Projektwoche ab Montag, 11. Juni, und anschließendem Schulfest am Freitag, 15. Juni. Die Woche wird unter dem Stichwort „Days of Diversity“ stehen, da das MTG schon seit einiger Zeit dem Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ angehört.

Nach den Sommerferien geht es mit der Kunstausstellung „TADA!“ weiter. Die Vernissage soll am Freitag, 17. August, um 19 Uhr stattfinden. Die Ausstellung wird anschließend vom 20. August bis zum 14. September zu sehen sein. Für Dienstag, 11. September hat sich der Gedächtnistrainer Gregor Staub aus der Schweiz angekündigt. Nach internen Schulungen am Tag wird er abends ab 19 Uhr auch der Öffentlichkeit seine Tipps und Tricks präsentieren. Vom 22. bis 26. Oktober wird das MTG eine Buchwoche anbieten. Ein Höhepunkt wird die Autorenlesung am Dienstag, 23. Oktober, ab 19.30 Uhr mit Laura de Weck („Politik und Liebe machen“) sein. Außerdem ist am Donnerstag, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr ein literarischer Abend geplant.

Im November heißt es dann: „MTG on FIRE“. Hinter diesem Titel verbirgt sich eine Wissenschaftsshow der Biologen, Chemiker und Physiker, die am Freitag, 30. November, ab 19.30 Uhr ein Feuerwerk an spektakulären Experimenten abbrennen möchten. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres steht am Freitag, 14. Dezember, schließlich noch der offizielle Festakt des Gymnasiums an.

Tickets und Reservierungen für die öffentlichen Veranstaltungen per E-Mail an tickets@mtg-mt.de oder Telefon 02602/158 00.

Von unserem Redakteur Thorsten Ferdinand