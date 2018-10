Der Chorgesang in Leuterod kann nach 125 Jahren im wahren Sinn des Wortes auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Als Männerchor mit dem Namen „Eintracht 1893“ aus der Taufe gehoben, nach dem Zweiten Weltkrieg aus Mangel an Männern zum gemischten Chor mutiert, aber schon fünf Jahre später wieder in die Männerchorszene zurückgekehrt, wurde in Leuterod eineinviertel Jahrhundert lang der Chorgesang auf ansprechendem Niveau gepflegt. Aus Mangel an Männerstimmen sollte durch die Gründung eines gemischten Chores „New Voices“ im Jahr 2008 die heimische Chorlandschaft eine Aufwertung erfahren. Ende 2015 entschloss man sich, den Männer- und den gemischten Chor zum „Gemischten Chor Eintracht Leuterod“ zusammenzuführen. Mehr noch: Die Eintracht (zwischen zwei nicht immer deckungsgleichen Nachbargemeinden) wurde mit der Fusionierung mit dem Chor Concordia Ötzingen zum Synonym von „CHORona Malberg“.

Dies alles erfuhren die Gäste beim Kommers zum 125-jährigen Jubiläum in der voll besetzten Malberghalle von Leuterod durch den Vorstandssprecher Ralf Müller. Den Reigen der offiziellen Gratulanten, die bei einem ...

Lesezeit für diesen Artikel (355 Wörter): 1 Minute, 32 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.