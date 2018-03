106 neue Altenpfleger und Helfer für die Region

Aus unserem Archiv

Westerwald

Die Oscarverleihung 2012 fand in diesem Jahr nicht nur in Los Angeles, sondern auch in der Aula der Berufsbildenden Schule in Westerburg statt. Schüler und Schülerinnen des ersten Ausbildungsjahres der Fachschule für Altenpflege hatten die Examensfeier für ihre erfolgreichen Mitschüler unter das Motto der Filmpreisverleihung gestellt und mit entsprechenden Wort- und Musikbeiträgen organisiert.