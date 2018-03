Statistik: Die Wohnungseinbrüche werden immer mehr

Laut einer Studie der Deutschen Telekom machen sich 30 Prozent der Menschen große Sorgen darüber, dass sie Opfer von Einbruch, Diebstahl und ähnlichen Verbrechen werden könnten. Trotzdem investiert nur jeder zweite in Sicherheitstechnik. Scheiterten im Jahr 2003 rund 30 Prozent der versuchten Einbrüche an Sicherheitstechnik, waren es im Jahr 2014 bereits knapp 42 Prozent, Tendenz steigend. Das besagt die polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes, Ausgabe 2015.

Die Polizei differenziert intelligente und brutale Einbruchmethoden. Foto: roe

Die Zahl der Wohnungseinbrüche steigt allerdings ebenfalls. Von 2014 (152 123 Fälle) auf 2015 (167 136 Fälle) betrug der Anstieg 9,9 Prozent. Die Schadenssumme durch Wohnungseinbrüche im Jahr 2015 beläuft sich auf 441 Millionen Euro. 42,7 Prozent der erfassten Einbrüche wurden nicht vollendet, es blieb bei Einbruchsversuchen. Der Grund dafür war die vorhandene Sicherheitstechnik.

Die Systeme in punkto Sicherheitstechnik können ganz individuell an die Bedürfnisse angepasst werden. Von mechanischen Türschlössern bis hin zum elektronischen Sicherheitssystem, das mit einer App gesteuert werden kann. Grundregeln sollten aber beim Absichern der eigenen vier Wände trotzdem beachtet werden. Beispielsweise genügt ein Schloss pro Fenster meist nicht, weiß Michael Bräuer. Es sei wichtig, immer beide Seiten abzusichern – an der Öffnungs- und an der Scharnierseite. Auf der Seite www.k-einbruch.de /interaktiveshaus kann man anhand eines virtuellen Hauses testen, welche Sicherheitstechnik für einen selbst am sinnvollsten ist. Seit dem 19. November fördert die KfW Bank Maßnahmen zum Einbruchschutz an einem bestehenden Wohngebäude oder einer Eigentumswohnung. Man erhält je nach Höhe der Investitionskosten Zuschüsse von mindestens 200 Euro bis maximal 1500 Euro. Der Mindestinvestitionsbetrag für die Summe aller Maßnahmen liegt bei 2000 Euro.

las