Historie: Firma Abus vor 92 Jahren gegründet

"Das Leben ein Stück sicherer machen", so lautete das Motto von August Bremicker. Der Schlossmacher gründete 1924 mit seinen Söhnen ein Unternehmen, das unter dem Kürzel Abus ein Synonym für Sicherheit geworden ist. Heute, 92 Jahre später, leistet die Abus Gruppe, zu der die Unternehmen Abus August Bremicker Söhne KG, Abus Securitiy-Center GmbH & Co. KG, Abus Pfaffenhain GmbH sowie die Abus Seccor GmbH gehören, einen verantwortungsvollen Beitrag, wenn es um den Schutz von Leben und Sachwerten geht.

In Volmarstein an der Ruhr stellten die Bremickers in einer Kellerschmiede Hangschlösser aus Blech und Stahl her. Die Produkte mit Namen wie "Iron Rock" standen dafür, dass Sicherheit Qualität braucht. Ende der 20er-Jahre beschäftigte Abus mehr als 30 Mitarbeiter. Wenige Jahre später entstand der erste, 6000 Quadratmeter große Neubau. Die Marke Abus wurde zu einem Begriff auf dem nationalen und internationalen Hangschlossmarkt. Die rund 250 Mitarbeiter schafften es kaum, die hohe Nachfrage zu bedienen, die zum größten Teil aus dem Ausland kam. Während des Krieges optimierte Abus die Produktionsverfahren. Als erster deutscher Anbieter vermarktete Abus erfolgreich Vorhängeschlösser aus Messing sowie Türzylinderschlösser.

1957 entstand das Zweigwerk in Rehe. 1969 wurde in Volmarstein, das heute zum Ort Wetter gehört, ein neues Verwaltungs-, Verpackungs- und Logistikzentrum erbaut. Ebenfalls in diesem Jahr gründeten die Bremickers die Abus (Hong Kong) Ltd., die vor Ort mit ausländischen Partnern kooperiert und mit eigenen Mitarbeitern die Herstellung koordiniert und überwacht. Dieses Dualitätsprinzip verfolgt Abus auf allen Auslandsmärkten. Anfang der 70er-Jahre wurde das Programm "Mechanische Sicherheit für Haus und Wohnung" systematisch ausgebaut. Dazu kamen noch Schlösser für Zweiräder, die das Angebot von Abus um den Unternehmensbereich "Mobile Sicherheit" ausweitete. Daraus wiederum entstand im Laufe der Zeit das erweiterte Portfolio Fahrradhelme und -taschen.

Die Integration fremder Unternehmen sicherte Abus entscheidende Wettbewerbsvorteile. 2001 wurde der Video- und Alarmsystemhersteller Security-Center Augustburg übernommen, 2003 kam als Tochtergesellschaft die Schließanlagen GmbH Pfaffenhain aus dem Erzgebirge dazu, 2010 die Seccor GmbH, ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger und elektronischer Schließsysteme fokussiert hat. 2015 eröffnet Abus mit der Abus Security World am Unternehmensstammsitz in Wetter eine Markenerlebniswelt mit einer über 1000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche und einem firmeneigenen Museum.

Das Portfolio von Abus wurde systematisch weiterentwickelt. So auch um den Bereich Brandschutz. Aus einem Produktanbieter wurde im Laufe der Jahre ein Experte für integrierte Sicherheitslösungen. Heute arbeiten rund 3000 Mitarbeiter weltweit für Abus. Die Marke steht mit den drei Unternehmensbereichen "Haussicherheit", "Objektsicherheit" und "Mobile Sicherheit" für Sicherheitsprodukte von vorbildlicher Markenqualität – was zu einem ganz eigenen, international anerkannten Gütesigel führt: Security Tech Germany. Abus ist auch heute noch ein nach christlichen Grundsätzen geführtes, mittelständisches Unternehmen, dem die Gründerfamilie Bremicker als hundertprozentige Gesellschafter in dritter und vierter Generation vorsteht. Aus dem Hangschlosshersteller wurde eine Weltmarke für Sicherheit.