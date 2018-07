Erlebnisbahnhof wächst Stück um Stück

Natürlich hat der rund 100 Mitglieder zählende Verein der Westerwälder Eisenbahnfreunde 44.508 noch weitere Projekte, an denen er kontinuierlich arbeitet, um den Erlebnisbahnhof Stück um Stück voranzubringen. So wurde in den vergangenen Monaten tüchtig an der namensgebenden Dampflok weitergearbeitet. Andreas Böttger berichtet: „Wir haben beispielsweise das Bremsgestänge restauriert und eingebaut, in Kürze werden die Kuppel-Treibstangen angebaut.“ Um diese Arbeiten durchführen zu können, hat sich der Verein extra einen Gabelstapler zugelegt.

„Wir haben auch viel an unseren Museumsfahrzeugen gemacht“, zählt Andreas Böttger weiter auf. So ist beispielsweise die Deutz V6M436 jetzt wieder betriebsbereit. Auch im Außengelände tut sich einiges. So soll ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.