Brauzeuge: Zu Gast bei den kühlen Blonden

Es ist noch diesig, als ich am frühen Morgen den Besucherparkplatz im Gehlerter Weg in Hachenburg erreiche und mein Auto abstelle. Über dem Fabrikgebäude vor mir steigt feiner Dampf aus langen Schloten, daneben, fein säuberlich gestapelt und eng platziert, warten Tausende Fässer und Kisten geduldig darauf, in große Laster verladen zu werden. "Werde Brauzeuge", lockt ein Werbeschild.

Neunzig Prozent der Zeit beim Bierbrauen müssen für die Qualitätskontrolle und die Reinigung der Maschinen aufgewendet werden. Das erfährt "Praktikant" Martin Boldt: Im Läuterbottich muss er zunächst den Boden von Schrotresten, dem so genannten Treber, befreien. Fotos: Röder-Moldenhauer (3), Boldt Foto: Röder-Moldenhau

Ein Angebot, das ich gerne annehme: Einen Tag lang werde ich in den Bierexperten der Westerwald-Brauerei bei der Herstellung ihres beliebten Hachenburgers über die Schultern schauen und auch selbst mit anpacken. Bevor es ans Werk gehen kann, begrüßt mich zunächst Geschäftsführer Jens Geimer, der das Traditionsunternehmen in der fünften Generation leitet. Eine wichtige Tagung nimmt ihn heute leider in Anspruch, mit Braumeister Maik Grün stellt er mir jedoch die bestmöglichste Vertretung zur Seite.

Nachdem ich in einem Sozialraum in meine grün-rote Funktionskleidung geschlüpft bin, lasse ich mich von ihm im Schnelldurchlauf durch die einzelnen Bereiche des Grünschen Hofes führen, der seit 1861 den Nukleus der Brauerei bildet. Nach einigen steilen Treppen erreichen wir die Schrotmühle unter dem Dach des Sudhauses. Unter großem Lärm zerkleinern und zerquetschen hier mehrere Walzen das von Koblenz und Bad Kreuznach angelieferte Gerstenmalz für die folgenden Arbeitsprozesse der Sudwoche.

Sauberkeit ist das halbe Leben

Das dazugehörige Malzsilo, erklärt Grün, besitzt fünf Zellen, in denen unterschiedliche Sorten eingelagert und die vom Brauer in entsprechender Mischung zusammengestellt werden können. Bis zu 25 Tonnen Schrot entstehen so am Tag in der Mühle. Auf Knopfdruck landen sie in sogenannten Maischepfannen, wo sie mit warmem Wasser vermengt werden und bestimmte Enzyme damit beginnen, die in den Körnern enthaltene Stärke in Zucker aufzuspalten.

An den Läuterbottichen zwei Etagen tiefer angekommen, darf ich mich zum ersten Mal nützlich machen: Mit einem Besen in der Hand werde ich über eine Leiter in das Innere der großen Messingkessel geschickt, um den vom letzten Läuterprozess zurückgebliebenen Treber zu entfernen. Im Prinzip handelt es sich dabei um die Schrothülsen, die zurückbleiben, nachdem der Maische ihre flüssigen Bestandteile, die sogenannte Würze, entzogen wurden. Früher geschah dies durch kontinuierliches Umrühren der Brauer, heute jedoch muss niemand mehr diese schweißtreibende Arbeit per Hand ausführen: Große Rührer mit scharfen Kanten übernehmen den Prozess auf Knopfdruck. "Bis hier ist das Ganze im Prinzip eine Zuckerwasserlösung, grob gesprochen", so Grün, der seit 2002 als Meister über die Produktion wacht. Erstmals mit der Arbeit des Brauers in Berührung gekommen ist er jedoch bereits viel früher. Sein erstes Praktikum am Standort absolvierte er bereits Ende der 1980er-Jahre. Fasziniert habe ihn von Anfang an, was man mit vier einfachen Grundstoffen alles kreieren könne. "Der Beruf ist sehr abwechslungsreich, ich arbeite mit Naturprodukten, die sich konstant verändern", erklärt er. Am Ende immer das bestmögliche Ergebnis zu erreichen, sei die Herausforderung. Und dann gibt es natürlich auch noch die Jahrgangsbiere, der "Selection"-Reihe, mit denen das Team seine Kreativität mit außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen wie jüngst dem "Chocolate Porter" unter Beweis stellen darf.

Was das gewissenhafte und saubere Arbeiten für den Bierbrauer in Zahlen ausgedrückt bedeutet, erfahre ich vom Gesellen Kai Adelmann. Gut und gerne 90 Prozent der Arbeitszeit stehen in irgendeiner Form in Verbindung mit Qualitätschecks und Reinigungstätigkeiten. Sein erster Job und somit auch der meinige an diesem Tag ist es daher, die Tanks in der Filtration zu reinigen. Jenem Ort, an dem die letzten Schwebstoffe aus dem fast fertigen Bier gefiltert werden und das Pils seinen typischen goldenen Glanz erhält. Unzählige Rohrleitungen durchziehen den gefliesten Raum.

"Dann zeig mal, was Du kannst", sagt der 24-Jährige und streckt mir ein bislang unbekanntes Werkzeug, seinen Harkenschlüssel, entgegen. Er kommt zum Einsatz, um die verschiedenen Verbindungsstücke an den Leitungen zu lösen und entsprechend umzuspannen. Letzteres wird nötig, damit die leeren Tanks nacheinander mit Reinigungslösungen geflutet werden können. Als mich Kai anschließend auch noch ein Überdruckventil zerlegen und schrubben lässt, fühle ich mich endgültig als Klempner.

In einer kurzen Pause entdecke ich durch einen offenen Türspalt zum Lager mehrere Fässer mit der Aufschrift "Basaltbräu". Der Name kommt nicht im offiziellen Sortiment der Brauerei vor und ich vermutet einen Lohnbrau-Auftrag eines Fremdunternehmens. Doch Kai winkt ab. Das Basaltbräu wird speziell für den Export auf den chinesischen Markt hergestellt.

Nicht in Aktion sehen kann ich bei meinem Besuch leider den Betrieb der modernen Abfüllanlage der Brauerei. Sie steht in der Regel während der Brauwochen still. Läuft sie jedoch auf Hochtouren, schafft sie es, dank Sensortechnik, bis zu neun Flaschen in der Sekunde mit dem süffigen Gerstensaft zu befüllen. An diesem Punkt ist das Bier bereits sechs Wochen alt: sieben bis zehn Tage sind reserviert, damit die Hefe die Würze zu Alkohol vergären kann, fünf weitere Wochen darf das Jungbier in kühlen Lagertanks reifen.

Geheimzutat aus dem Kühlkeller

Ein ebenso wichtige Zutat wie die Hefe, die die Brauerei gerne als das charakteristische Markenzeichen ihres Bieres bewirbt, ist der Aromahopfen. Er stammt, wie mir Kai erklärt, aus den beiden größten deutschen Anbaugebieten Tettnang am Bodensee und der Hallertau in Bayern. Durch ihn gelangen die typischen Bitterstoffe in das Bier, er ist verantwortlich für die Stabilität des Schaumes und hat zudem eine antiseptische Wirkung. Im Vergleich zu den unzähligen Tonnen Malz, die pro Sud gebraucht werden, ist sein Anteil am fertigen Produkt jedoch überraschend klein: gerade einmal einige wenige Kilogramm werden je Durchlauf zur Bierwürze dazugegeben. Gelagert wird der Hopfen in unscheinbaren grauen Plastiksäcken in einem Kühlkeller. Nach streng geheimen Rezepten wird hier an einer elektronischen Handwaage das Mischverhältnis abgewogen und anschließend in Transportbehälter umgefüllt. Mit den Kisten in den Armen geht es hinüber zu den Würzepfannen. Sie sind im Prinzip überdimensionierte Kochtöpfe, und wie ich nun weiß, verantwortlich für die eingangs erwähnten Dampfschwaden über der Brauerei. "Der Hopfen kann nur gelöst werden, wenn er kocht. Dabei kommt es auch zu Ausdampfung von ungewollten Geruchsstoffen", sagt Kai, während wir die Pellets in die vorgesehenen Behälter schütten. Das Ergebnis ist ein markanter Geruch nach Gemüse.

Zurück in der Schaltzentrale des Sudhauses nehmen wir eine Probe des frischen Sudes und überprüfen die Stammwürze: Der Spindeltest ergibt einen Wert von 12,15 Prozent – alles ist im Soll. Mich packt die Neugier und ich bitte Kai, einen Schluck der noch alkoholfreien Flüssigkeit probieren zu dürfen. Sie erinnert geschmacklich an Tee mit Honig. Kaum zu glauben, dass daraus am Ende einmal jenes kühle Blonde wird, das Maik Grün und ich uns am Ende des Tages in der Schankstube zapfen.

Martin Boldt