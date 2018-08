Zweifel an Einsatzfähigkeit der PI Boppard – Politiker und Feuerwehr klagen

Da ereignet sich mitten in Emmelshausen ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei total beschädigten Pkw und drei verletzten Personen, und die Polizei trifft erst eine Dreiviertelstunde nach dem Vorfall am Ort des Geschehens ein. Da wäre zwei Stunden später im drei Kilometer entfernten Halsenbach eigentlich ein Polizeieinsatz angebracht gewesen, und die Polizei bittet die Feuerwehr, den Fall zu übernehmen, weil sie keine Kapazitäten frei hat, selbst zu erscheinen.

Zwei Fälle, die beispielhaft darlegen, was Bürger, Kommunalpolitiker und auch Aktive der

Die Feuerwehr war schnell vor Ort, der Rettungswagen ebenso, als sich am Samstag, 5. Mai, kurz nach 16 Uhr unweit des Emmelshausener Kreisels in der Innenstadt ein spektakulärer Unfall ereignete. Die Polizei traf erst eine Dreiviertelstunde nach dem Crash zweier Pkw ein.

Foto: Feuerwehr Emmelshausen

Freiwilligen Feuerwehren seit Längerem beklagen: Die Polizeiinspektion Boppard ist häufig so schlecht besetzt, dass sie nicht mehr in Lage ist, selbst bei schweren Unfällen rechtzeitig an Ort und Stelle zu sein.

Es geschah am Samstag, 5. Mai, kurz nach 16 Uhr, mitten in Emmelshausen: Die Fahrerin eines nagelneuen 510-PS-Mercedes AMG Biturbo, die wenige Meter vom City-Kreisel entfernt von der Feldstraße in die Rhein-Mosel-Straße abbog, hatte die Vorfahrt eines VW-Kleinwagens nicht beachtet. Beide Fahrzeuge stießen mit Karacho zusammen. Der Unfall verursachte wegen der Beteiligung der hochwertigen Mercedes-Edelkarosse nicht nur einen immensen materiellen Schaden. Schwerwiegender waren die Verletzungen der beteiligten Personen. Die schwer verletzte junge Fahrerin des Kleinwagens musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen werden. Ihre Beifahrerin sowie die Unfallverursacherin wurden im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Emmelshausener Feuerwehr wurde um 16.09 Uhr von der Leitstelle Bad Kreuznach alarmiert. Mit elf Personen und drei Fahrzeugen war sie wenig später am Unfallort. Ihre Aufgabe war es, wegen des auslaufenden Öls und Benzins die Straße abzustreuen. Um 16.27 traf der Rettungsdienst mit Rettungswagen und Notarzt am Ort des Geschehens ein. Zu diesem Zeitpunkt war noch keine Polizei zugegen. Auch als um 16.39 Uhr der Rettungshubschrauber in der Nähe des Kreisels landete, war die Polizei noch nicht zur Stelle. Erst als alles getan war, was zur Rettung der Personen und zur Sicherung der Unfallstelle und der Hubschrauberlandung getan werden musste, traf die Polizei ein. Die Feuerwehr hatte zwischenzeitlich die polizeilichen Aufgaben übernommen und die Rhein-Mosel-Straße für den Verkehr gesperrt.

Ja, es komme öfter vor, dass die Polizei ziemlich spät am Unfallort eintrifft, bestätigen der Emmelshausener Wehrführer Daniel Dötsch und Wehrleiter Klaus Eiskirch. Vor allem am Wochenende sei dies kein Einzelfall. „Wir müssen mehr und mehr Polizeiaufgaben übernehmen“, beklagt sich VG-Wehrleiter Eiskirch und nennt als Beispiel einen Einsatz in Halsenbach, der sich ebenfalls am Samstag, 5. Mai, ereignete. Die Feuerwehr wurde von der Polizei ins Halsenbacher Industriegebiet beordert. Aus dem Container eines dort parkenden Lkw trete eine übel riechende Flüssigkeit aus, lautete der Grund des Einsatzes. Bei der Ladung handelte es sich um Grünschnitt, bei der Flüssigkeit um Gärwasser. Eigentlich hätte die von Anwohnern alarmierte Polizei Boppard eine Streife nach Halsenbach schicken müssen, um festzustellen, was es mit der übel riechenden Flüssigkeit auf sich hat. „Aber der Polizist am Telefon hat mir gesagt, dass er keine Streife zur Verfügung habe“, sagt Eiskirch im Gespräch mit unserer Zeitung.

Dass die PI Boppard nicht schnell genug im Raum Emmelshausen eintrifft, wenn etwas geschehen ist, was einen Polizeieinsatz erforderlich macht, ist nach Kenntnis von VG-Bürgermeister Peter Unkel kein Einzelfall. Häufig leisteten die Kollegen der Autobahnpolizei Amtshilfe. Unkel macht aus seinem Herzen keine Mördergrube, wenn er behauptet, dass die PI Boppard ohne die Amtshilfe der Past Emmelshausen regelrecht aufgeschmissen wäre. „Es ist ja kein Geheimnis, dass die PI Boppard personell völlig ausgeblutet ist.“

Das Mainzer Innenministerium sieht keinen Grund, über die Besetzung der Bopparder Dienststelle zu klagen. „Die Personalausstattung der PI Boppard wird als ausreichend erachtet“, teilt das Innenministerium auf Anfrage unserer Zeitung mit. Gleichwohl sei es nicht ausgeschlossen, dass dort an Wochenenden lediglich eine Streifenwagenbesatzung zur Verfügung stehe. „Bei größeren Einsatzlagen oder zeitgleich auftretenden Ereignissen, die eine zeitlich dringliche Bearbeitung verlangen, wird die Polizeiinspektion Boppard durch umliegende Polizeidienststellen unterstützt und somit die Verfügbarkeit ausreichender Polizeikräfte gewährleistet.“

Offensichtlich war am Samstag, 5. Mai, auch keine Amtshilfe der Past Emmelshausen möglich. Nach Recherchen unserer Zeitung ist es fast schon die Regel, dass nach 16 Uhr nur Personal für eine Streifenwagenbesatzung vorhanden ist. Manchmal soll die Wache nur mit drei Personen besetzt sein.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling

Die Personalausstattung der PI Boppard wird als ausreichend erachtet. Das Mainzer Innenministerium sieht keinen Handlungsbedarf.