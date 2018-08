Zum 29. Mal Felke-Preise verliehen

Trotz Grippewelle war die Aula des Herzog-Johann-Gymnasiums bei der 29. Preisverleihung der Günter-Felke-Stiftung gefüllt. Nach einer musikalischen Begrüßung durch das Schulorchester (Leitung Kerstin Röser) eröffnete Schulleiterin Elke Gresch die Preisverleihung.

Stolz sein können die Ausgezeichneten über ihren Felke-Preis, der zum 29. Mal am Herzog-Johann-Gymnasium verliehen wurde. Foto: HJG

Sie freute sich im Besonderen über die Anwesenheit von Elke Heinemann, deren Besuch das Publikum an den im September verstorbenen Gatten und langjährigen Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Heinemann erinnere. Über seinen Tod hinaus zeigte er durch sein Vermächtnis in Form eines äußerst namhaften Betrages, wie sehr ihm die Felke-Stiftung am Herzen lag. Auch dieses Jahr bewiesen die eingereichten Arbeiten und Projekte aus den verschiedensten Fachbereichen und Jahrgangsstufen „dass unsere jungen Leute nach wie vor Engagement und Einsatzfreude besitzen“, sagte Gresch.

Der Enkel des Stifters, Maximilian Rück, reiste mit seiner Mutter aus Basel zur Preisverleihung nach Simmern an. Auch er bedauerte, mit Wolfgang Heinemann „einen langjährigen Verbündeten“ seines Großvaters Günter Felke im vergangenen Jahr verloren zu haben.

An die Schüler gewandt, sagte Rück: „Wir sehen es heute an euren Arbeiten – auch wenn ihre Gründungsväter nicht mehr direkt unter uns sind – die Idee dieser Stiftung lebt weiter. Ihr haucht dem Ganzen ein vielfältiges Leben ein. Solange ihr da seid, eure Entdeckungsfreude und Begeisterung zu Neuem, solange werden wir uns hier jedes Jahr wieder sehen.“ Einen Felke-Preis in Händen zu haben, mache sich für die Zukunft gut als wertvolle Auszeichnung auf jedem Zeugnis. „Ja, seid stolz auf euren Preis!“, sagte der Enkel des Stiftungsgründers Günter Felke.

Nachdem das Auditorium ebenfalls von dem Vorsitzenden des Schulelternbeirates, Alfons Witzenrath, dem amtierenden Schülersprechertrio, Maurice Baum, Joelle Frey und Lea Schöller, und Erik Gregori, der den erkrankten Vorstandsvorsitzenden der Günter-Felke-Stiftung, Andreas Nikolay, vertrat, begrüßt wurde, konnte die Preisverleihung beginnen.

15 Auszeichnungen wurden an die HJG-Schüler vergeben. Manfred Klaßen vom Verein der Ehemaligen überreichte zudem einen Zuschuss über 500 Euro für die Verdun-Fahrt (Klassenfahrt der 10. Jahrgangsstufe). Auch der Schulsanitätsdienst (SSD), die Medienscouts und das Projekt „Jugend forscht“ wurden unterstützt, sodass insgesamt eine Summe von 2750 Euro durch die Günter-Felke-Stiftung zugeteilt wurde.

Die Schulgemeinschaft gratuliert ganz herzlich folgenden Preisträgern und Preisträgerinnen:

Im Fach Bildende Kunst wurde Chiara Bayerlein (Jahrgangsstufe 12) für ihr sowohl malerisches als auch zeichnerisches Talent prämiert.

Der Fachbereich Deutsch konnte sich sogar über zwei Auszeichnungen freuen: Lena Marie Schinke (8b) bekam einen Felke-Preis für ihren Schreibauftrag „Sklavenblut“, der sich mit der Thematik der kolonialen Sklaverei beschäftigt. Des Weiteren wurde Sophie Christine Hennrich (Jgst. 13) für ihre Besondere Lernleistung zum Thema „Zeitgenössisches Theater in Deutschland und Frankreich“ ausgezeichnet.

Für ihr selbst komponiertes Lied und den Videobeitrag zum „Bundeswettbewerb Franco Musiques 2017“ erhielt der Französisch-Leistungskurs (Jgst. 12) – neben dem hervorragenden dritten Platz auf Bundesebene – nun auch eine schulinterne Würdigung in Form des Felke-Preises.

Im Fachbereich Latein erhielten Vivian Baldes, Moritz Michel, Jannik Rhein, Sebastian Weiß und Chris Wifling (alle Jgst. 11) einen Preis für ihr Video zur Asterix-Lektüre „Asterix Olympus“.

Über einen Gruppenpreis in Mathematik konnten sich Alexa Vossen, Emily Henn, Sarah Volkert, Rosa Martin (alle Jgst. 12) und Philipp Emmel (Jgst. 13) freuen. Die Schüler befassten sich mit dem Thema „Warum rollt der Doppelkegel die Schienen hinauf?“ Einen weiteren Mathe-Preis bekam der Abiturient Philipp Reitz für seine Facharbeit mit dem Thema „Die Evolventenverzahnung in Theorie und Anwendung“.

Für das herausragende Engagement im Fachbereich Musik konnten sich Schüler des Schulorchesters über eine Auszeichnung freuen.

Lina Müller (Jgst. 6) wurde für ihr äußerst umfangreiches Portfolio im Bereich Naturwissenschaften zum Thema „Keimung der Bohne“ prämiert.

Im Fachbereich Religion wurde dieses Jahr die Abiturientin Mara Baustert für ihre Arbeit zum Thema „Christen als Soldaten. Widersprüche, Probleme, Motivationen“ ausgezeichnet, welche sich mit der Frage beschäftigte, inwiefern der Beruf des Soldaten mit dem christlichen Glauben zu vereinbaren ist.

Celina Singer (Jgst. 13) befasste sich in ihrer Facharbeit mit der Frage der Gleichberechtigung im Fach Sozialkunde. Sie setzte sich mit der Frage „Artikel 3 (2) GG – wie gleichberechtigt ist Deutschland wirklich?“ auseinander. Innerhalb des Fachbereiches Englisch konnte Leonie Stein (Jgst. 11) mit selbst verfassten Gedichten das Felke-Kuratorium überzeugen.

Die letzten drei Preise gingen jeweils an Schülerinnen der Jahrgangsstufe 13: So konnte sich Sarah Paul im Fachbereich Physik mit ihrer Arbeit zum Thema „Naturwissenschaft Musik über Intervalle und Tonstrukturen“ über eine Auszeichnung freuen. In Chemie gingen gleich zwei Preise an zwei äußerst überzeugende „besondere Lernleistungen“: Zum einen an Alexandra Maier, die sich mit „Bodenanalysen des Schulweinbergs im Wingertsbergpark“ beschäftigte, zum anderen an Jana Winkler, welche sich in ihrer Jahresarbeit mit der „Untersuchung von Bio-Schweinefleisch versus Discounter-Schweinefleisch“ befasste.

Alle Preisträger bekamen die Möglichkeit, ihre Projekte kurz vorzustellen. Der Dank galt den betreuenden Lehrkräften, die als Impulsgeber, Berater innerhalb der Fachbereiche oder technische Helfer ihre Schüler unterstützten, und natürlich auch den Familien.

Mit dem Medley „Queen on stage“ und einer vom Publikum lautstark eingeforderten Zugabe beendete das Schulorchester den feierlichen Rahmen des diesjährigen Programms, und die Ausgezeichneten konnten sich beim anschließenden Sektempfang über ihre Preise freuen und mit ihren Familien und Lehrkräften feiern.

Die Schulgemeinschaft des Herzog-Johann-Gymnasiums ist wie immer stolz auf die diesjährigen Preisträger und hofft, dass auch in Zukunft solche tollen, kreativen und außerordentlichen Leistungen an der Simmerner Schule erbracht werden.