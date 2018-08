Zu Besuch in der Heimat der Vorfahren: Hunsriggerisch wird in Brasilien noch gesprochen

Zu den Nachfahren der Auswanderer, die im 19. Jahrhundert ihre angestammte Hunsrücker Heimat in Richtung Brasilien verließen, gehört Solange Hamester Johann. Die brasilianische Lehrerin aus dem Bundesstaat Rio Grande do Sul hat sich der Pflege des Hunsrigger Platts verschrieben. Das ist die Sprache, die von vielen nachfolgenden Generationen der Auswanderer über 150 Jahre nach ihrer Ankunft in der neuen Heimat immer noch gesprochen wird.

Anlässlich ihres Besuchs im Hunsrück hatte Solange Hamester Johann auch ihre eigenen Publikationen im Gepäck. Mit dem Heimatforscher Werner Nikolay durchreifte sie die alte Heimat und traf Mundartautoren. Ihre Vorfahren wanderten Mitte des 19. Jahrhunderts nach Brasilien aus.

Der genaue Umfang der Auswanderung aus dem Kreis Simmern lässt sich nicht feststellen. Man kann sie drei Phasen unterteilen. Die erste Welle verließ zwischen 1823 und 1828 ihre angestammten Dörfer. Eine zweite große Welle folgte in den Jahren 1845 und 1846. In diesen beiden Jahren verließen mehr als 1000 Personen den Kreis in Richtung Brasilien. Dies steht wohl in direktem Zusammenhang mit der Gründung der Kolonie Petrópolis, wo zwei Koloniebezirke, nämlich „Simeria“ und „Castellanea“, die Herkunft der Auswanderer belegen. Ab 1848 nahm die Bedeutung Brasiliens als Ziel rapide ab. Lediglich von 1857 bis 1862 war noch einmal ein signifikanter Anstieg an Auswanderern festzustellen. Ab 1863 kamen nur noch vereinzelte Brasilienauswanderer hinzu. Ab 1888 suchte noch einmal eine größere Zahl Hunsrücker Auswanderer ihr Glück in Südamerika.

Gründe für die Auswanderung waren nicht nur wirtschaftliche durch Missernten, sondern auch die Realerbteilung. Dabei wurde der Grundbesitz von Feldern und Wiesen im Erbfall gleichmäßig auf alle Erben verteilt, was besonders bei kinderreichen Familien zur starken Verringerung des jeder Familie zu Verfügung stehenden Landes führte.

Ziel war für viele Rio Grande do Sul, der südlichste Bundesstaat. Die Ausgewanderten bewahrten über einen langen Zeitraum ihre Gebräuche und besonders auch ihre Mundart in der neuen Heimat bei. Ab 1938, als Deutsch aus politischen Gründen als Sprache an den Volksschulen verboten wurde, setzte sich das Portugiesische mehr und mehr durch.

Die Hunsrücker Wurzeln von Solange Hamester Johann befinden sich in Wüschheim und Dörrebach. Regelmäßig reist sie nach Deutschland und verbindet immer wieder ihre pädagogische Tätigkeit mit dem privaten Interesse an der Familienforschung. Als Lehrerin ist sie schwerpunktmäßig mit der Vermittlung und Pflege des Platts, der ursprünglichen Sprache der Hunsrücker Einwanderer, beschäftigt. In Brasilien hat das Hunsriggerisch die Bedeutung einer eigenständigen Sprache und gilt nicht als lokaler Dialekt. Von der Unesco wurde sie 2007 in die Liste des Immaterielles Kulturerbes aufgenommen. Auch nachfolgende Generationen deutscher Immigranten in den Nachbarländern Brasiliens pflegen ebenfalls das Hunsriggerisch. Gelernt hat Solange Hamester Johann die Sprache ihrer Vorfahren von ihrer Großmutter.

Zwei Stunden Hunsrigger Platt stehen pro Woche auf dem Lehrplan der Grundschule von Rio Grande do Sul, wo besonders viele Deutschstämmige leben. Englisch und Hochdeutsch folgen erst ab der 6. Klasse in den weiterführenden Schulen. Neben dem Unterricht ist die Lehrerin auch in mehreren Organisationen tätig, die sich mit dem Hunsriggerisch beschäftigen. Sie hat drei sprachwissenschaftliche Bücher geschrieben, die Bibel übersetzt, hält Vorträge und Lesungen, ist ganz oft im Radio zu hören. Zu ihren bis dato letzten Projekten gehört die Übersetzung des Literaturklassikers „Der Kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry ins Hunsriggerisch. Zu ihrer Freude registriert sie seit rund zehn Jahren eine Renaissance des Interesses an der Sprache bei jungen Leuten.

Mit dem Heimatforscher Werner Nikolay aus Buch war sie mehrere Tage im Hunsrück unterwegs. Sie logierte stilecht in einer schmucken Ferienwohnung in einem alten Fachwerkhaus in Mörz. „It is lo wie dahäm“, sagt sie immer wieder voller Begeisterung, wenn sie durch die Dörfer geht, sich mit Einheimischen unterhält oder von ihren Begegnungen mit Leuten aus der Hunsrücker Mundart-Szene wie Josef Peil berichtet. Sie besuchte Gehlweiler und weitere Drehorte der Anderen Heimat, dem Auswanderfilm von Edgar Reitz, machte Ausflüge an Rhein und Mosel traf mehrmals Hunsrücker Mundartautoren und war geschätzter Ehrengast während eines Mundart-Symposiums am Bostalsee.

