Zieht Wiebelsheim seine Kündigung zurück?

Die Diskussion um die Buga-Finanzierung in der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel scheint vorerst beendet.

Ruft die Ortsgemeinde Wiebelsheim das Kündungsschreiben an den Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal zurück? Der dortige Rat hatte sich gegen eine Buga-Finanzierung für die Gemeinden und Städte über die VG-Umlage ausgesprochen. In diesem Fall wolle die Ortsgemeinde Wiebelsheim aus dem Zweckverband Welterbe austreten, hieß es noch vor zwei Wochen. Jetzt ist die Finanzierung über die Umlage beschlossen worden, doch der Austritt aus dem Verband könnte mit Blick auf die bevorstehende Fusion trotzdem vom Tisch sein. Foto: Werner Dupuis

Der Verbandsgemeinderat hat ohne weitere Debatten am Donnerstagabend in einer Sondersitzung einstimmig zwei Punkte der Tagesordnung abgesegnet. Die Verbandsgemeinde ist ab sofort offiziell für den überörtlichen Tourismus zuständig. Diese Aufgabe wurde nun durch einen Beschluss übertragen.

Außerdem segnete der VG-Rat ab, die Finanzierung des kommunalen Anteils für die geplante Bundesgartenschau 2031 wie ursprünglich vorgesehen über die Umlage aufzuschlüsseln.

Ohne eine offizielle Zuständigkeit der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel für den überörtlichen Tourismus wäre bei einer Suche nach Alternativen für die Buga-Finanzierung nur einer von drei Vorschlägen in Betracht gekommen. Zudem muss die Verbandsgemeinde für einen Neubau des Aussichtsturms „Spitzer Stein“ und bei der Förderung der St. Goarer Jugendherberge mit 80 000 Euro für den überörtlichen Tourismus zuständig sein, sonst könne sie diese Vorhaben nicht fortführen, hieß es.

Für den ersten Punkt, die Debatte um die Buga-Finanzierung, wurde der Beschluss letztendlich aber gar nicht mehr benötigt, denn die in der Beschlussvorlage aufgeführten Alternativvorschläge wurden öffentlich nicht mehr diskutiert. Einstimmig folgte der Rat am Donnerstag dem Vorschlag von VG-Bürgermeister Thomas Bungert, die Finanzierung des kommunalen Anteils, wie anfangs vorgesehen, über die Umlage zu regeln.

Es war wohl eine der kürzesten Sitzungen in der Geschichte des Verbandsgemeinderats St. Goar-Oberwesel: Nur 20 Minuten dauerte es, dann waren alle Themen abgehakt. Der Entscheidung am Donnerstagabend waren allerdings interne Gespräche und Beratungen vorausgegangen.

Zwei Wochen zuvor hatte es noch Diskussionen um die Finanzierung gegeben. In der Ortsgemeinde Wiebelsheim war das jetzt beschlossene Modell auf große Kritik gestoßen. Die Wiebelsheimer sahen sich benachteiligt und drohten, aus dem Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal auszutreten. Denn das Wiebelsheimer Industrie- und Gewerbegebiet floriert und die Gemeinde profitiert von vergleichsweise hohen Steuereinnahmen, hätte als 500-Seelen-Gemeinde aber über die Umlage fast genauso viel für die Buga zahlen müssen, wie die beiden Städte St. Goar und Oberwesel.

Eine Kündigung an den Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal hatte die Ortsgemeinde schon einmal vorsorglich verschickt. Ortsbürgermeister Michael Brennemann hatte zudem angekündigt, am Austritt aus dem Zweckverband festhalten zu wollen, sollte keine zufriedenstellende Lösung gefunden werden, und außerdem die Zuständigkeit der Verbandsgemeinde und den Kostenverteilungsschlüssel verwaltungsgerichtlich prüfen zu lassen, falls an der Finanzierung über die Umlage festgehalten wird. Dieses Vorhaben scheint aber nun vom Tisch zu sein.

Zumindest war davon am Donnerstagabend keine Rede mehr. VG-Bürgermeister Thomas Bungert wies darauf hin, dass die Solidargemeinschaft im Zuge der Fusion mit der VG Emmelshausen ab 2020 größer werde. Dadurch werde auch der Finanzierungsanteil für die Buga der einzelnen Gemeinden sinken, da dieser auf mehr Schultern verteilt wird.

Brennemann stellt in Aussicht, die Austrittserklärung zurückzunehmen

Auch Wiebelsheims Ortsbürgermeister Michael Brennemann zeigte sich mit dieser Erklärung offensichtlich zufrieden: „Ich bedanke mich für das gute Gespräch am Dienstag“, erklärte er im Verbandsgemeinderat. Am 17. April tage der Ortsgemeinderat Wiebelsheim das nächste Mal. „Wir werden das dann auch dort erklären“, sagte Brennemann und stellte in Aussicht: „Wir würden dann anschließend auch direkt die Austrittserklärung zurücknehmen.“

Weitere Erklärungen wollte er gegenüber unserer Zeitung nicht abgeben: „Ich möchte mich im Moment nicht näher dazu äußern. Ich muss erst meinen Ratsbeschluss abwarten“, gab er auf die Nachfrage zur Antwort, was letztendlich den Ausschlag gegeben habe, nicht weiter auf eine Korrektur der Buga-Finanzierung für die Städte und Gemeinden zu bestehen.

Einer großen Mehrheit für die Bewerbung der Region zur Buga 2031 in der Versammlung des Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal dürfte nun nichts mehr im Wege stehen. Denn auch die Städte Bingen und Boppard wollen die Finanzierung in vollem Umfang mittragen, wie es die Machbarkeitsstudie vorsieht. Auch dort hatte es im Vorfeld Diskussionen gegeben. Die nächste Versammlung des Zweckverbands Welterbe wird voraussichtlich zum Montag, 23. April, einberufen, damit die Bewerbung im Mai an die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft übergeben werden kann.

Von unserer Redakteurin Denise Bergfeld