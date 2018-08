Ziehen künftig Senioren aufs Bastengelände?

Auf dem ehemaligen Bastengelände in St. Goar-Fellen könnte sich in Zukunft endlich etwas bewegen.

Junge Birkenbäume und viel Unkraut haben das ehemalige Bastengelände mit Topausblick auf die Burg Maus fest in der Hand. Auf dem Foto nicht zu sehen sind die linksrheinische Bahnstrecke und die Bundesstraße 9, die direkt an das Gelände angrenzen. Foto: Suzanne Breitbach

Das frühere Industriegelände, das seit 2006 im Besitz eines privaten Investors ist und sich direkt an der linksrheinischen Bahnstrecke befindet, liegt seit mehr als 15 Jahren brach und diente in jüngster Vergangenheit nur noch als Abladeplatz für ein Bauunternehmen. Nun aber gibt es konkrete Pläne über Appartmentbungalows mit betreutem Wohnen für Senioren. Die Bauvoranfrage wird ein Thema in der nächsten Stadtratssitzung am 25. Juli sein.

Konkret sollen auf dem 11.137 Quadratmeter großen Gelände fünf eingeschossige Appartmentbungalowanlagen entstehen, die wabenförmig mit je einem gemeinsamen Innenhof angelegt sind: Jeder dieser fünf Komplexe umfasst drei Appartments, insgesamt 15 Wohneinheiten sind also geplant. „Die Appartments erfüllen den Wunsch, im gehobenen Standard zu wohnen ebenso, wie die Zweckmäßigkeit, die bei höherem Pflegebedarf erforderlich sein kann“, heißt es in der Projektbeschreibung, die unserer Zeitung vorliegt.

Ebenerdige Appartments mit Pflege und Betreuungsleistungen geplant

Die fertigen Bungalows sollen verkauft oder vermietet werden. Für die Bewohner werden Leistungen der Pflege- und Krankenversicherung angeboten. Ein Pflegedienst etwa soll sie bei Bedarf mehrmals täglich versorgen. Mit einer Pauschale von 49 Euro im Monat werden zudem eine lebenslange Versorgungsgarantie, Veranstaltungen im Gemeinschaftshaus, Einkaufsdienst, Wäsche-Hol- und Bringdienst und die Abholung des Hausmülls im Bungalow abgedeckt. Gegen Aufpreis wird es außerdem weitere Leistungen wie Mittagstisch, Halb- und Vollpension oder Fahrdienste geben.

Das Projekt wendet sich vor allem an Senioren aus der Region. Denn die Idee dahinter ist, dass Menschen im Alter in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Das Konzept für diese Wohnanlage hat Michael Mayeres aus Mettmann entworfen. Der Doktor der Medizinwissenschaften ist auch examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Mit einem Team aus Architekten, Experten für Wohnungsbau, Kommunalpolitikern und Pflegeexperten sei das Konzept entstanden, das den Titel „Neue HeimArt“ trägt. Zwei solcher Wohnanlagen werden derzeit im hessischen Vogelsbergkreis geplant und gebaut.

Projektidee muss aber noch einige Hürden nehmen

Über die Bauvoranfrage für das Bastengelände muss letztlich die Kreisverwaltung entscheiden. Da möglicherweise mehr als 60 Prozent des Geländes bebaut wird und damit die Baugrenze (Grundflächenzahl) überschritten würde, ist eine Sondergenehmigung erforderlich. Auch der St. Goarer Stadtrat wird in seiner nächsten Sitzung um sein Einvernehmen gebeten.

Das Projekt muss aber noch weitere Hürden nehmen, damit auf dem Bastengelände tatsächlich die Bagger rollen: Mayeres hat sich das Gelände gemeinsam mit Vertretern der Stadt angesehen, das Grundstück aber noch nicht gekauft. Sollte die Kreisverwaltung grünes Licht für die Bauvoranfrage geben, so müssen sich Mayeres und der Grundstückseigentümer noch über den Verkaufspreis einig werden. Wenn das gelingt, ist im nächsten Schritt ein detaillierter Bauantrag nötig, der von den zuständigen Behörden genehmigt werden muss.

„Es wird noch ein paar Monate dauern, bis wir die Details geklärt haben“, sagt Mayeres im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wenn alles gut läuft, haben wir Ende 2018 den Kaufvertrag.“ Und sollten alle weiteren Gespräche positiv verlaufen, wird frühestens im Sommer 2019 mit den Bauarbeiten begonnen werden können, schätzt er.

Auf dem Bastengelände tut sich aber jetzt schon etwas. Es wird bereits für eine eventuelle Bebauung hergerichtet. Belasteter Boden wird abgetragen und ausgetauscht und ein Lärmschutzwall errichtet.

„Es ist das erste Mal, dass ich die Hoffnung habe, dass das etwas wird“, sagt der Erste Beigeordnete der Stadt St. Goar, Walter Mallmann. In der Vergangenheit gab es schon einige Anfragen für das Gelände, unter anderem von einem Busunternehmen, das einen Warenverkauf dort einrichten wollte, von einem Discounter und von einem Investor, der eine Halle für Wohnwagen bauen wollte. Zu wenig Parkplätze, zu wenig Einwohner für einen Discounter – bis jetzt blieb es aber immer bei den Anfragen.

