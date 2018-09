Zeit als Schlaglochpiste soll für L 205 enden

Das Land soll beim Ausbau der L 205 zwischen Beltheim und Dorweiler handeln. So lautet die Forderung der Gemeinden und der Wirtschaft vor Ort, die Christian Keimer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kastellaun, in einem Schreiben an den rheinland-pfälzischen Verkehrsminister Volker Wissing stellvertretend formuliert hat. „Der Ausbau der L 205 zwischen Beltheim und Dorweiler ist dringend notwendig“, sagt Keimer. „Die Bürger vor Ort und auch die Unternehmen entlang der Strecke warten seit Jahren auf die Umsetzung.“ Vor dem Hintergrund des bald neu vom Landtag zu beratenden Landesstraßenbauprogramms setzt sich Keimer für die schnelle Umsetzung des Projekts ein. „Ich möchte mit Verkehrsminister Wissing eine Lösung des Problems finden“, sagt er, „ich denke, dass es durch das neue Landesstraßenbauprogramm Möglichkeiten gibt, den Ausbau zu forcieren.“

Der Zustand der L 205 zwischen Beltheim und Dorweiler ist seit Jahren in der Diskussion. Aus Sicht der Bürger und Wirtschaft vor Ort sollte dringend die Sanierung dieses Teilbereichs der Landesstraße angegangen werden. VG-Chef Keimer hat sich deshalb an Minister Wissing gewandt.

Foto: Werner Dupuis

Deshalb hat Keimer an Wissing geschrieben. „Für die Gemeinden ist das Ausbauprojekt der L 205 mittlerweile eine „unendliche Geschichte“, erklärt er. Die Diskussion um den Ausbau der Straße dauere seit Jahren an. So wurde 2012 die Initiative „baLd205“ gegründet. Auf deren Sprecherin Kathrin Heinrichs, Geschäftsführerin des gleichnamigen Drehteileherstellers aus Dorweiler und Vorsitzende des Regionalrats Wirtschaft, beruft sich Keimer in seinem Schreiben ebenso ausdrücklich wie auf die Bürgermeister von Beltheim, Uwe Hammes, und Dommershausen, Dietmar Emmerich.

Die Initiative „baLd205“ wurde 2012 unter anderem vor dem Hintergrund gegründet, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) dem Zustand der L 205 die Note 4,5 von 5 gab – 5 entspricht dem schlechtestmöglichen Zustand. Immer wieder gab es Besuche von Politik, Aufrufe der Bevölkerung und Proteste aus der Wirtschaft. Auch der Landtagsabgeordnete Hans-Josef Bracht schließt sich dem aktuellen Vorstoß Keimers an.

„Off-road“-Charakter?

Unter der Überschrift „Wie kaputt sind unsere Straßen“ hatte unsere Zeitung im Februar 2016 über den Zustand von Landesstraßen berichtet. Damals, kurz vor der Landtagswahl, wurde auch die L 205 als Beispiel aufgegriffen, um das Problem maroder Beläge im Land darzustellen. Rückblende zum damaligen Text unserer Zeitung: „Die L 205 hat zweifellos einen gewissen Erlebnischarakter. Besitzer von Geländewagen müssen auf der Hunsrücker Buckelpiste für ihr Off-road-Vergnügen nicht mal von der Straße abfahren.“ Soweit zur Geschichte. Nun zurück in die Gegenwart: In seinem Schreiben an Verkehrsminister Volker Wissing betont Keimer die hohe wirtschaftliche Bedeutung der Strecke. Entlang der L 205 gebe es, wie Keimer im Gespräch erläutert, eine hohe Konzentration von Unternehmen. „Die Firmen sind auf eine gute infrastrukturelle Anbindung angewiesen“, sagt der Verwaltungschef. „Gerade der Schwerlastverkehr ist für die Unternehmen eine Herausforderung.“

Sanierung jetzt angehen

Vor diesem Hintergrund ist es für Keimer wichtig, dass die Sanierung der maroden Straße „jetzt in Angriff genommen“ wird. Als „wesentlich besser“ sieht er den Zustand der L 205 zwischen Beltheim und Roth im Vergleich zur Teilstrecke Beltheim–Dommershausen.

Wie es weitergehen kann, will Keimer mit dem Verkehrsminister erörtern. Dazu gehört auch die Frage, welche Funktion die ausgebaute L 205 künftig im Verkehrsnetz um die Ortsumgehungen Gödenroth und Kastellaun übernehmen kann. „Ich denke, dass wir im Gespräch weiterkommen können.“ Zuletzt war dieser Weg auch beim Landesstraßengesetz erfolgreich, wodurch es nicht zur befürchteten Abstufung von Ortsteil-verbindenden Straßen kommen wird.