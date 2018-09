Zahlreiche Preise vergeben: 76 Schüler der IGS in Kastellaun erhalten ihre Abiturzeugnisse

Insgesamt 76 Schüler haben im Schuljahr 2017/18 ihr Abitur an der IGS Kastellaun bestanden. In der Abschlussfeier bekamen sie ihre Reifezeugnisse überreicht. Bei 15 Zeugnissen stand die Eins vor dem Komma, der Gesamtdurchschnitt beträgt 2,5.

Beim Abschlussfest im Kastellauner Tivoli wurde 76 IGS-Schülern ihr Zeugnis der Reife übergeben.

Foto: IGS Kastellaun

Auf der Abiturfeier wurden zahlreiche Preise vergeben. So erhielt Maximilian Ewerbeck den Preis der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin für besonderes soziales Engagement. Außerdem ehrte der Förderverein der IGS Josephine Zirwes und Julian Fülber für ihr Engagement im Schulleben.

Für die jahrgangsbesten Abiturienten in den Fächern wurden folgende Preise verliehen: In Physik von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft an Niklas Bitter und Jonas Grings. Zudem erhielt Jonas Grings in Mathematik von der Deutschen Mathematischen Vereinigung und in Chemie von der Gesellschaft Deutscher Chemiker die Preise für den Jahrgangsbesten. Julian Fülber erhielt einen Preis vom Philologenverband Rheinland-Pfalz in Geschichte, von der Deutschen Gesellschaft für Philosophie in Ethik und einen Preis vom PEN-Zentrum Deutschland.

An Lina Merg ging der Preis des VBIO (Verband Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin Deutschland). Jonas Grings und Mariella Reiz, beide mit einem Abiturschnitt von 1,0, wurden jeweils mit 50 Euro vom Förderverein bedacht. Zudem erhielt Jonas Grings als jahrgangsbester Abiturient einen mit 500 Euro verbundenen Förderbetrag aus der Stiftung des Autohauses Massmann.

Folgende Schüler haben in diesem Schuljahr die Allgemeine Hochschulreife an der Kastellauner IGS erreicht:

Maren Adams, Simmern; Noah Till Adams, Bell; Michelle Arnold, Dommershausen; Jaqueline Berg, Riesweiler; Valentina Helene Berg, Neuerkirch; Jana Berns, Mastershausen; Niklas Bitter, Kastellaun; David Christ, Mastershausen; Noah Dauster, Mastershausen; Michelle Diegel, Bell; Laura Donat, Buch; Maximilian Ewerbeck, Kastellaun; Arno Friedrich, Dommershausen-Sabershausen; Julian Fülber, Tiefenbach; Tilman Gräf, Kastellaun, Tristan Gräf, Kastellaun; Jonas Grings, Laudert; Wibke Hackländer, Niederkumbd; Theresa Härter, Simmern; Hanna Heitzer, Emmelshausen; Daria Herbig, Horn; Sarah Herbrand, Bickenbach; Patrick Jason Heß, Kastellaun; Marvin Hofrath, Braunshorn-Ebschied; Jennifer Horch, Kastellaun; Natalie Jansen, Simmern; Johannes Jobelius, Kastellaun; Damien Kemp, Buch; Hanna Klippel, Alterkülz; Lars Knabe, Mörsdorf; Luca Korbion, Simmern; Anne-Christine Kub, Reich; Christin Kuhn, Laudert; Weda Lahnert, Kastellaun; Jacqueline Lang, Pleizenhausen; Minh Trang Le, Kastellaun; Christian Limbach, Mastershausen; Jana Löwen, Kastellaun; Vera Mähringer-Kunz, Uhler; Elisa Mallmann, Pfalzfeld; Jakob Manderscheid, Ober Kostenz; Adrian Scott Martin, Riegenroth; Lina Merg, Dommershausen-Dorweiler; Melina Michel, Beltheim-Heyweiler; Robert Milz, Klosterkumbd; Aline Mühlbauer, Kastellaun; Daria Müller, Beltheim; Sarah Neumann, Dommershausen-Sabershausen; Jonathan Nick, Norath; Luca Olbermann, Mörsdorf; Alexander Palz, Laubach; Céline Pierru, Braunshorn; Johanna Polz, Argenthal; Shirin Potrykus, Simmern; Marie Prager, Kastellaun, Giulia Prencipe, Keidelheim; Alexander Prysinski, Würrich; Tobias Rech, Horn; Moritz Reez, Emmelshausen-Basselscheid; Mariella Reiz, Beltheim; Nico Rotha, Beltheim; Helena Schneider, Kastellaun; Julius Schneider, Simmern; Bastian Schnieders, Kastellaun; Simon Schwarz, Mastershausen; Kelly Ann Seul, Emmelshausen; Paula Steinle, Kastellaun; Vanessa Stubba, Kastellaun; Christina von der Lancken, Lieg; Jonas Wald, Hollnich; Max Weber, Horn; Luca Peter Weirauch, Simmern; Tatjana Wendling, Buch-Mörz; Susanne Wöll, Beltheim-Schnellbach; Sina Wolf-Mühlbauer, Kastellaun; Josephine Zirwes, Simmern.