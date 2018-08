Wucher: Schlüsseldienst verlangt 953 Euro – Tipps für Verbraucher

Die Tür fällt ins Schloss, der Schlüssel liegt in der Wohnung: In einem Moment der Unachtsamkeit ist das schnell passiert. So auch in der vergangenen Woche in Badenhard im Vorderhunsrück. Angelika Auerbach will nur schnell eine Zwiebel holen, die sie im Flur lagert. Ob ein Windstoß schuld war oder eine ihrer Katzen, kann sie nicht sagen. Sie hört nur, wie die Wohnungstür hinter ihr zufällt. Was sie daraufhin mit dem Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes erlebt, macht sie heute noch fassungslos und wütend.

Einen neuen Wohnungsschlüssel hält Angelika Auerbach nun wieder in den Händen. Die Rechnung vom Schlüsseldienst wird die Badenharderin wohl noch länger beschäftigen. Sie will sich mit Hilfe der Verbraucherzentrale gegen die horrende Forderung zur Wehr setzen. Auch bei der Polizei wird sie Anzeige erstatten.

Angelika Auerbach weiß sich normalerweise gut zu behaupten. An dem Abend aber war die ehemalige Krankenschwester in einer Ausnahmesituation – und wäre fast auf die Forderungen des Mannes eingegangen. Kurz vor 21 Uhr kommt sie aus der Dusche, wirft sich schnell nur ein Hemd und eine Hose über, bereitet etwas zu essen vor und schaltet den Backofen ein. Für ihr Abendessen fehlt noch diese eine Zwiebel aus dem Flur.

In ihrer Wohnung ist der Backofen an, als sie sich aussperrt. Hinzu kommt: Angelika Auermann hat kürzlich einen Schneidezahn verloren und der provisorische Zahnersatz liegt in ihrer Wohnung. „Ich habe mich wegen meiner Zahnlücke sehr geschämt“, sagt die ehemalige Krankenschwester. „Das ist der Grund, warum ich nicht nach draußen gehen und meine Nachbarn im Ort um Hilfe bitten wollte.

Als ihr Nachbar, der unter ihr im gleichen Haus wohnt, nach eigenen erfolglosen Türöffnungsversuchen, anbietet, einen Schlüsseldienst anzurufen, willigt sie ein.

Im örtlichen Brachenbuch wird er schnell fündig: Schlüsseldienst Boppard steht dort. Mit einer Bopparder Telefonnummer. „Faire Preise – Meisterfachbetrieb 24 Stunden.“ Kurzerhand ruft ihr Nachbar dort an. Eine Dreiviertelstunde später steht ein Mann, geschätzt Mitte 30, vor Angelika Auerbachs Tür, hält ein bisschen Small Talk, wechselt das Schloss aus – und präsentiert ihr im Anschluss eine Rechnung, in die er handschriftlich einen Betrag über 953,87 Euro eingetragen hat.

63-Jährige soll das Geld bei der Bank abholen und aushändigen

Angelika Auerbach soll den Betrag doch bitte gleich mit ihrer EC-Karte bezahlen. „Der hat mich massiv unter Druck gesetzt, ohne Punkt und Komma geredet und mich nicht mehr zu Wort kommen lassen“, sagt sie heute. Sie gibt ihm die EC-Karte. Doch Angelika Auerbach wohnt im Funkloch und das Kartenlesegerät funktioniert nicht. Als der Mann sie dann drängt, mit ihm gemeinsam zur Bank zu fahren und das Geld abzuholen, bittet sie ihn schließlich, das Haus zu verlassen.

Angelika Auerbach verlangt nach einer neuen Rechnung per Post. Der Mann baut das Schloss wieder aus, kritzelt handschriftlich einen Betrag von 521,33 Euro oben auf die Rechnung und lässt sich von der 63-Jährigen noch unterschreiben, dass sie ihm das Geld innerhalb von drei Tagen überweist. Sie müsse ihm das jetzt unterschreiben, soll er sie gedrängt haben. „Der hat mich regelrecht genötigt und ich wollte nur noch, dass er geht“, sagt Angelika Auerbach rückblickend.

Der Schlüsseldienst lässt sie schließlich mit einer unverschlossenen Wohnungstür stehen. Erst am nächsten Tag kann sich ihr Vermieter um ein neues Schloss kümmern. Angelika Auermann erinnert sich nicht an den Namen des Schlüsseldienstmitarbeiters, auch nicht daran, ob er sich ihr vorgestellt hat. Sie weiß nur, dass sein Auto ein Bottroper Kennzeichen hat.

Der Schlüsseldienstanbieter, den Angelika Auermanns Nachbar anfangs über das Brachenbuch kontaktiert hat, stammt weder aus Boppard, noch aus Bottrop. Die Nummer ist umgeleitet auf eine Firma im Odenwald in Hessen nahe der bayrischen Landesgrenze, die nach eigen Angaben „Elektrotechnik, Sicherheitstechnik und Schlüsseldienst“ anbietet. Die Rechnung hingegen ist ausgestellt auf eine ganz andere Firma aus Bottrop. Auf dem Briefkopf sind weder ein Ansprechpartner, noch eine Telefonnummer zu finden. Nur eine Adresse und – natürlich – die Bankverbindung sind vermerkt. Bei der Steuernummer heißt es: i. G., was bedeutet, dass die Firma sich in der Gründungsphase befindet.

Rufumleitung in den Odenwald und ein Unternehmen aus Bottrop

Warum man über eine örtliche Rufnummer in den Odenwald umgeleitet wird und schließlich ein Schlüsseldienst aus Bottrop ausrückt, bleibt ungeklärt. Bei einer telefonischen Anfrage gibt ein Mitarbeiter des Schlüsseldienstunternehmens im Odenwald unserer Zeitung zu verstehen, dass man nicht mit uns sprechen möchte. Auf Bitte nach Weiterleitung an einen Vorgesetzten oder den Geschäftsführer bekommen wir zur Antwort: „Der will auch nicht mit Ihnen sprechen.“ Eine weitere E-Mail-Anfrage bleibt unbeantwortet.

Drei Tipps für Verbraucher: Kosten verabreden: Wer mit dem Schlüsseldienst einen Werkvertrag abschließt, aber keine Vereinbarung über den Lohn getroffen hat, muss keine überhöhten Rechnungen bezahlen. Der Unternehmer hat nur Anspruch auf Zahlung der üblichen Vergütung, befand das Amtsgericht Lingen (Az.: 4 C 529/16). Zu deren Ermittlung kann die Preisempfehlung des entsprechenden Fachverbands herangezogen werden. Verbraucher sollten nach einem verbindlichen Komplettpreis für die Türöffnung fragen und wenn möglich einen Festpreis vereinbaren. Zuschläge prüfen: „Sofortzuschläge“, „Bereitstellungszuschläge“ oder „Spezialwerkzeugkosten“ – Extrakosten wie diese sind nach Ansicht des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az.: 31 C 63/98-44) nicht erlaubt. Zulässig sind Zuschläge nur außerhalb der üblichen Arbeitszeiten. Kunden sollten daher jeden Posten der Rechnung prüfen, bevor sie sie unterschreiben, raten die Verbraucherschützer. Betrag überweisen: Der Rechnungsbetrag muss nicht zwingend in bar beglichen werden. Wer nicht genügend Bargeld zur Verfügung hat, kann auf eine Zahlung per Rechnung bestehen. Gebühren für die Bearbeitung oder Buchung, wenn der Verbraucher nicht die Rechnung sofort in bar bezahlt, sind laut einem Urteil des Landgerichts Bremen unzulässig (Az.: 1 O 725/96).

Eine Nachfrage bei der Polizei ergibt aber, dass ein weiterer Fall kürzlich zur Anzeige gebracht wurde. Auch dieser betrifft den kürzlich gegründeten Schlüsseldienst mit Sitz in Bottrop. Eine 49-Jährige aus der Verbandsgemeinde Waldbreitbach bei Neuwied hatte Ende Februar einen Schlüsseldienst kontaktiert, weil ihr Schloss defekt war. Auch dort erschien ein Mitarbeiter mit einem Fahrzeug mit Bottroper Kennzeichen.

Am Ende betrug die Rechnung 1300 Euro und der Schlüsseldienstmitarbeiter drängte die Frau, mit ihm zur Bank zu fahren und das Geld in bar zu bezahlen. Er fuhr sie in seinem Auto zum nächsten Geldinstitut, und als sie ihm den Betrag ausgehändigt hatte, fuhr er mitsamt dem Geld fort und ließ die 49-Jährige an der Bank stehen. Diese wandte sich dann an die Polizei. Es ist wahrscheinlich einer der wenigen Fälle, die überhaupt angezeigt werden.

„Die Dunkelziffer dürfte höher sein“, sagt Polizeihauptkommissar Holger Weber von der Polizei in Straßenhaus. Viele schämen sich im Nachhinein dafür, dass sie dem Schlüsseldienst das Geld gezahlt haben, der ihre Notsituation so dreist ausgenutzt hat.

Angelika Auerbach will sich nicht verstecken. Sie hatte Glück und hat letztendlich an der Haustür kein Geld gezahlt. Nun will sie mit ihrem Fall an die Öffentlichkeit gehen und andere Menschen warnen. Wurde kein Geld gezahlt, stehen die Chancen auch besser, mit rechtlichen Beistand etwas gegen überteuerte Rechnungen zu unternehmen. Auch Angelika Auermann will bei der Polizei Anzeige erstatten und hat sich schon bei der Verbraucherzentrale in Koblenz einen Termin geben lassen, um sich gegen die Machenschaften der Firma zur Wehr zu setzen.

Wurde bereits Geld gezahlt, wird es allerdings schwer, wie in dem Fall aus der VG Waldbreitbach. „Dann ist es so, dass Sie sich das Geld als Verbraucher zurückholen müssen“, sagt Ursula Schwippert von der Verbraucherzentrale in Koblenz.

Von unserer Redakteurin Denise Bergfeld